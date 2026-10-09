i Mili Umicevic meldet sich nun. Imago Images Heftige Anschuldigung "Er spuckte mir ins Gesicht" – Ex belastet JP Kraemer Nachdem seine Noch-Ehefrau öffentlich über körperliche Gewalt gesprochen hatte, erhebt jetzt eine weitere Ex-Partnerin Anschuldigungen. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Vorwürfe gegen Jean Pierre "JP" Kraemer (45)! Der deutsche Tuning-Star steht seit Wochen wegen seines Umgangs mit seiner Noch-Ehefrau Julia Meck in der Kritik. Jetzt meldet sich eine weitere Frau zu Wort, die früher mit dem Unternehmer zusammen war.

Mili Umicevic (33) schildert in einem exklusiven Interview mit der deutschen "Bild" eine Beziehung, die nach ihren Angaben von Angst, Kontrolle und körperlichen Übergriffen geprägt gewesen sei.

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"Er trat mir in den Bauch"

Die Anschuldigungen sind schwerwiegend. Umicevic behauptet, Kraemer habe sie während ihrer Beziehung nicht nur geschlagen, sondern ihr auch ins Gesicht gespuckt und sie in den Bauch getreten.

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Darüber hinaus berichtet die 33-Jährige, dass sie zunehmend von ihrem familiären Umfeld isoliert worden sei. Sie habe sich kontrolliert gefühlt und zeitweise sogar Nächte auf der Rückbank ihres Autos verbringen müssen.

Die Vorwürfe stammen aus Umicevics Schilderungen gegenüber der "Bild". Unabhängig bestätigt sind die konkreten Anschuldigungen bislang nicht.

Schon seine Noch-Ehefrau erhob Vorwürfe

Die neuen Aussagen treffen Kraemer zu einem Zeitpunkt, an dem der 45-Jährige ohnehin unter erheblichem Druck steht.

Seine Noch-Ehefrau Julia Meck hatte bereits Ende August öffentlich über körperliche Übergriffe während ihrer Ehe gesprochen. Kraemer bestätigte anschließend in mehreren YouTube-Videos, Meck bei einem Streit eine Kette vom Hals gerissen und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben.

Auch Aufnahmen eines früheren Streits wurden öffentlich. Kraemer räumte ein, Meck dabei am Hals gepackt und an den Haaren gezogen zu haben. Er bezeichnete sein Verhalten als falsch und entschuldigte sich.

Zu anderen Anschuldigungen äußerte er sich widersprechend und sprach seinerseits von körperlichen Übergriffen durch Meck. Sie wies diese Darstellung zurück.

Ermittlungen und wirtschaftliche Folgen

Der Konflikt hat inzwischen auch juristische Konsequenzen. Anfang Oktober wurde bekannt, dass eine weitere Strafanzeige im Zusammenhang mit einer eidesstattlichen Versicherung Kraemers gestellt worden war.

Seine Geschäftspartner reagierten ebenfalls auf die Berichte. Unter anderem beendete die Getränkemarke Gönrgy die Zusammenarbeit mit dem Unternehmer. Auch gemeinsame Produkte mit Borussia Dortmund verschwanden aus dem Verkauf.

Mit den Aussagen von Mili Umicevic steht nun eine weitere frühere Beziehung Kraemers im Mittelpunkt der Öffentlichkeit.

Eine Stellungnahme des 45-Jährigen zu ihren neuen Vorwürfen lag zunächst nicht vor.