i Anthony Vaccarello und Madonna bei der Met Gala 2026. APA-Images / AFP Getty / JULIAN HAMILTON Anthony Vaccarello Chefdesigner geht! Paukenschlag bei Yves Saint Laurent Er hat das Pariser Modehaus zur Milliardenmarke gemacht und die größten Stars eingekleidet. Jetzt ist Schluss. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ende einer Ära in der Modewelt: Anthony Vaccarello (46) verlässt Saint Laurent. Der Mutterkonzern Kering bestätigte am Freitag, dass der Kreativdirektor nach zehn Jahren seinen Posten räumt. Gerüchte hatte es schon seit Wochen gegeben.

"Anthony Vaccarello hat eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von Saint Laurent gespielt und dazu beigetragen, die Identität und den Einfluss des Hauses in der Welt der Mode und Kultur zu stärken", heißt es in der Mitteilung. Wer ihm nachfolgt, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der gebürtige Belgier war 2016 auf Hedi Slimane gefolgt und hatte dafür sogar sein eigenes Label auf Eis gelegt. Unter ihm wurde Saint Laurent zur Erfolgsgeschichte: Die Umsätze haben sich fast verdreifacht, auf zuletzt rund 3,3 Milliarden Euro. Zu seiner Handschrift gehörte eine große Portion Sexappeal.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Damit wurde er zum Liebling der Stars. Charlotte Gainsbourg (55), Zoë Kravitz (37) und Hailey Bieber (29) trugen seine Entwürfe auf den roten Teppichen der Welt. Seine letzte Show bei der Pariser Modewoche geriet zum glanzvollen Finale: Die Models liefen fast ausschließlich in Gold über den Laufsteg, Kritiker feierten die Kollektion als eine seiner besten.

Wohin es den Designer jetzt zieht, ist offen. In italienischen Medien wird bereits spekuliert, ob er zu Valentino wechseln könnte. Bestätigt ist davon nichts.