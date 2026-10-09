i Mathea will Pop-Songs nachliefern. Jano Bruns "Wenn für immer heute wär" Mathea will Zeit anhalten – und macht einen Song dafür Was wäre, wenn der schönste Moment einfach niemals enden müsste? Austro-Popstar Mathea stellt mit "Wenn für immer heute wär" genau diese Frage. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Tage dürften ruhig ein bisschen länger dauern. Und manche Momente würde man am liebsten überhaupt nicht mehr loslassen. Zumindest der Titel von Matheas neuester Single klingt ganz danach.

Mit "Wenn für immer heute wär" meldet sich die Salzburgerin am Freitag musikalisch zurück und liefert ihren Fans den nächsten Vorgeschmack auf ihre neue Pop-Ära.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dass bei Mathea derzeit einiges in Bewegung ist, dürfte ihren Fans längst aufgefallen sein. Die Sängerin, die mittlerweile in Berlin lebt, arbeitet an ihrem zweiten Studioalbum und hat in den vergangenen Monaten bereits ordentlich nachgelegt.

Mit "Boomboompow", "Pfeil und Bogen" und "Einfach Nichts" zeigte sie unterschiedliche Facetten ihres Sounds. Vor allem Letzterer sorgte mit seiner selbstbewussten Botschaft nach einer Trennung für Gesprächsstoff.

Im Gespräch mit Ö3 hatte Mathea bereits angekündigt, dass ihr zweites Album poppiger denn je werden soll. Gleichzeitig wolle sie musikalisch freier und organischer klingen. Zwei Jahre lang habe sie ohne großen Druck an neuer Musik gearbeitet.

So heiß feiert Mathea Weihnachten i ?

Neue Musik, neues Kapitel

Dass sich die Musikerin längst nicht mehr auf ihren Durchbruchshit "2x" reduzieren lässt, hat sie inzwischen mehrfach bewiesen. Mathea zählt zu den bekanntesten Popstimmen Österreichs und arbeitet mit ihrem eigenen Label "1998" weiter an ihrer musikalischen Zukunft.

Mit "Wenn für immer heute wär" ist nun ein weiteres Puzzlestück dazugekommen. Ob der Song ebenfalls auf ihrem zweiten Album landen wird, bleibt abzuwarten.

Bis dahin können sich ihre Fans jedenfalls schon einmal knapp drei Minuten Zeit nehmen. Vielleicht werden daraus ja gefühlt ein paar mehr.