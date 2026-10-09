i Collien Fernandes bekam bei den Brigitte-Awards einen Sonderpreis für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt überreicht. APA-Images / dpa / Annette Riedl Familiendrama bei TV-Star Tochter (14) klagt gegen Collien Fernandes TV-Star Collien Fernandes hat eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Ihre 14-jährige Tochter ging mit Anwälten gegen die Mutter vor. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 08:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Familienstreit rund um Collien Fernandes (45) und ihren Ex-Mann Christian Ulmen (51) geht in die nächste Runde. Jetzt ist die gemeinsame Tochter (14) aktiv geworden und hat mit Anwälten gegen ihre eigene Mutter gehandelt.

Die Tochter hat eine Unterlassungserklärung gegen die Moderatorin und Schauspielerin erwirkt. Damit verpflichtet sich Fernandes, bestimmte Sachverhalte aus der Privatsphäre der 14-Jährigen nicht erneut öffentlich zu machen.

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Die Moderatorin kritisiert nach Angaben von "RTL" die Vorgehensweise: Es werde "mithilfe von anwaltlichen Pressemitteilungen" gegen sie gearbeitet und die Öffentlichkeit gesucht. Ausgerechnet am Tag der neuen Schlagzeilen war Fernandes beim BRIGITTE-Award zu sehen.

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Im Interview kämpfte die 45-Jährige sichtlich mit den Tränen und sagte: "Man kann sich das manchmal nicht aussuchen, wie die Termine liegen und ich freue mich, dass dieser Kampf gesehen wird. Aber es ist halt auch einfach ein Kampf."

Die Tochter habe mehrfach ausdrücklich darum gebeten, dass persönliche Angelegenheiten und Details aus ihrem Privatleben nicht zum Gegenstand öffentlicher Erzählungen ihrer Mutter gemacht werden. Mit der Unterlassungserklärung werde dieser Wunsch nun respektiert.

Kontaktabbruch zur Mutter

Wie bekannt wurde, soll die Tochter den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen haben. Collien Fernandes machte das Anfang August selbst öffentlich. Hintergrund des Familienstreits sind schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen, die dieser bestreitet. Es gilt die Unschuldsvermutung.