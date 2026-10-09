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Jimi Blue Ochsenknecht
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APA-Images / dpa / Sven Hoppe
Wieder Justiz-Ärger

Jimi Blue: Haft wegen Zahnarzt-Rechnung

Der Schauspieler soll eine Rechnung von 7000 Euro aus dem Jahr 2021 nicht bezahlt haben. Jetzt muss er seine Finanzen offenlegen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
09.10.2026, 08:34
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Jimi Blue Ochsenknecht (34) kommt nicht zur Ruhe. Gegen den früheren "Wilde-Kerle"-Star wurde erneut ein Haftbefehl erlassen. Diesmal geht es um eine unbezahlte Zahnarztrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 7.000 Euro.

Durch den Haftbefehl soll nun erzwungen werden, dass der TV-Star seine finanziellen Verhältnisse offenlegt. Das Problem: Ochsenknecht war zum Termin für die Abgabe der Vermögensauskunft trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen.

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Wie "TAG24" berichtet, handelt es sich um einen sogenannten Erzwingungshaftbefehl. Eine tatsächliche Gefängnisstrafe droht dem 34-Jährigen in diesem Fall nicht - die Haft dient lediglich dazu, die Angaben zu seinen Finanzen zu erzwingen.

Sobald Ochsenknecht die geforderte Vermögensauskunft abgibt, endet die Haft. Die Schulden bleiben allerdings bestehen und müssen beglichen werden.

Für den Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht ist es nicht der erste Ärger mit der Justiz. Erst kürzlich wurde er in Innsbruck wegen Betrugs im Zusammenhang mit einer Hotelrechnung verurteilt.

red,09.10.2026, 08:34
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