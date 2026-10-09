i Sängerin Céline Dion ist bei einem Auftritt gestürzt. APA-Images / Zuma / Regina Voronina (Archivbild) Video zeigt Schreckmoment Céline Dion stürzt bei Konzert mitten auf der Bühne Schreckmoment bei einem Konzert von Céline Dion in Paris: Die 58-Jährige stürzt während eines Songs zu Boden, steht aber sofort wieder auf. Von André Wilding 09.10.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten im Lied verliert Céline Dion plötzlich den Halt und landet auf dem Bühnenboden. Bei einem Konzert in Paris hat die kanadische Sängerin ihre Fans mit einem unerwarteten Sturz erschreckt. Doch die 58-Jährige ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Statt ihren Auftritt zu unterbrechen, stand Dion sofort wieder auf und sang einfach weiter.

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Sängerin rutscht auf Absatz aus

Der Zwischenfall ereignete sich während ihres Songs "Dans un autre monde". Dion hüpfte gerade auf einem Bein, als sie mit ihrem Absatz ausrutschte.

Die Sängerin fiel auf ihren Hintern und konnte den Sturz mit einem Arm abfangen. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie sie sich unmittelbar danach wieder aufrichtet. Kaum stand sie wieder, lächelte Dion und zeigte ihrem Publikum den Daumen nach oben.

Ernsthafte Verletzungen waren den Aufnahmen zufolge nicht erkennbar. Auch der weitere Konzertverlauf soll durch den Sturz nicht beeinträchtigt worden sein.

Elfter Auftritt seit ihrem Comeback

Der Zwischenfall passierte bei Dions elftem Konzert in der Pariser Plénitude Arena.

Seit dem 12. September steht die Sängerin dort wieder auf der Bühne. Es sind ihre ersten großen Konzerte seit sechs Jahren.

Der erste Abschnitt der Auftrittsserie soll am 17. Oktober enden. Für Mai kommenden Jahres sind weitere Termine vorgesehen.

Schwere Erkrankung zwang sie zur Pause

Hinter Dions langer Bühnenabstinenz steckt das Stiff-Person-Syndrom. Die seltene neurologische Autoimmunerkrankung kann starke Muskelkrämpfe und Muskelsteifheit verursachen.

Im August 2022 erhielt die Sängerin ihre Diagnose. Im Dezember desselben Jahres informierte sie ihre Fans in einem Video über die Erkrankung.

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Darin berichtete sie, dass die Krankheit ihren gesamten Alltag beeinträchtige und ihr zeitweise sogar das Gehen schwerfalle.

Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme musste Dion ihre geplanten Tourauftritte für 2023 und 2024 absagen.

Dokumentation zeigte ihren schweren Kampf

Wie belastend die Erkrankung für die Musikerin war, wurde 2024 in der Dokumentation "I Am: Céline Dion" deutlich.

Darin sprach sie darüber, dass sie immer mehr Tabletten einnahm, um alltägliche Dinge wie Gehen und Schlucken bewältigen und weiterhin auftreten zu können.

Bei ihren bisherigen Konzerten in Paris waren keine auffälligen Anzeichen körperlicher Schwäche zu erkennen.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der Sturz bei ihrem elften Auftritt konnte Céline Dion nicht stoppen. Mit einem Lächeln und einem Daumen nach oben gab sie ihren Fans sofort Entwarnung.