i Bushido trifft wieder auf Isi Glück. APA-Images / dpa / Rolf Vennenbernd Straßenrap und Ballermann DSDS-Hammer! Bushido trifft plötzlich auf Isi Glück Vom Gangsterrap ans Jurypult: Bushido hat sich längst einen Platz in einer Welt gesichert, in der man ihn vor einigen Jahren wohl kaum erwartet hätte. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 5. Oktober haben die Dreharbeiten für die 23. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" begonnen. Neben Bushido sitzen erneut Pop-Titan Dieter Bohlen und Ballermann-Königin Isi Glück in der Jury. Die drei hatten bereits in der vergangenen Staffel gemeinsam nach Deutschlands nächstem Superstar gesucht.

Bohlen packt über Bushido aus

Und offenbar funktioniert die Zusammenarbeit besser, als man bei dieser musikalischen Mischung vermuten würde. Besonders Dieter Bohlen hat inzwischen eine ganz andere Seite des Rappers kennengelernt.

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In einem aktuellen RTL-Interview verrät der Musikproduzent, dass er immer wieder gefragt werde, wie Bushido denn privat so sei. Seine Antwort fällt überraschend freundlich aus.

Isi Glück: Ballermann-Sängerin zeigt sich im "Playboy" nackt i ?

"Ich hoffe, ich mache sein Image nicht kaputt", scherzt Bohlen. Er müsse erst noch mit Bushido absprechen, ob er überhaupt verraten dürfe, dass dieser eigentlich ein Netter sei.

Ausgerechnet der Mann, der mit Songs wie "Sonnenbank Flavour" und "Alles wird gut" Deutschrap-Geschichte geschrieben hat, bekommt vom Pop-Titan also ein regelrechtes Kuschel-Image verpasst.

Gangsterrap trifft Ballermann

Auch die Besetzung selbst bleibt außergewöhnlich. Während Bushido jahrelang für harten Straßenrap stand, ist Isi Glück auf den Partybühnen Mallorcas zu Hause. Bohlen wiederum hat mit Modern Talking Musikgeschichte geschrieben und begleitet DSDS seit den Anfängen.

Drei musikalische Welten, die normalerweise wohl kaum gemeinsam auf einer Bühne landen würden. Bei RTL entscheiden sie nun darüber, wer das Zeug zum nächsten großen Star hat.

Für die Castingshow ist die kommende Staffel außerdem eine besondere: 2027 feiert DSDS sein 25-jähriges Bestehen. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2002 haben sich unzählige Kandidaten vor die Jury gewagt.

Ob Bushido dabei weiterhin den harten Juror gibt oder Bohlen noch mehr über seine sanfte Seite ausplaudert, wird sich zeigen.