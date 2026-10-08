StartseiteUnterhaltungStars
Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence und Katie Holmes machen es vor.
Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence und Katie Holmes machen es vor.
APA; Photo Press Service
Keine Stiefel

Auf diese Schuhe setzen die Stars im Herbst

Wer glaubt, im Herbst gehören nur Stiefel an die Füße, irrt. Die Promi-Damen machen es anders vor.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
08.10.2026, 20:26
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Stiefel dürfen noch kurz im Schrank bleiben. Statt klobiger Boots greifen die Stars diesen Herbst zu flachen Schuhen, von klassischen Ballerinas bis zu sportlichen Mary Janes. Die Zeiten, in denen man sich zwischen schick und bequem entscheiden musste, sind damit vorbei.

Prominentestes Beispiel: Angelina Jolie (51). Die Hollywood-Ikone wurde im September am Flughafen mit spitzen Ballerinas gesichtet. Auf Reisen zählt Komfort, und den liefern die flachen Treter offenbar auch im Jolie-Format.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch Jennifer Lawrence (36) setzt auf flache Schuhe, allerdings in der gemütlichen Variante. Zu langem schwarzem Mantel, gemustertem Schal, Schirmkappe und Sonnenbrille trug sie weiche Slipper aus braunem Wildleder mit runder Kappe. Die schlichten Treter erinnern fast an Hausschuhe, wirken zum eleganten Mantel aber erstaunlich lässig-schick.

Der absolute Dauerbrenner sind dabei schwarze Ballerinas. Auch Dakota Johnson (37) setzt auf den Klassiker, im Sommer zeigte sie sich in einem schlichten Paar der US-Marke Quince. Anders als Sneaker machen sie aus Kleid, Jeans oder Rock sofort einen eleganteren Look.

Kate verabschiedet ihre Sneaker

Auch Prinzessin Kate (44) ist auf den Geschmack gekommen. Lange galten weiße Sneaker als ihr Markenzeichen für lockere Termine, im Sommer zeigte sie sich dann plötzlich in eleganten braunen Ballerinas. Der warme Braunton macht das Modell zum perfekten Herbst-Begleiter.

Auch interessant

Kylie Jenner verrät: "Will noch größere Brüste"
Hollywood-Diva Melanie Griffith kurt am Wörthersee
Clementine verblüfft mit Ähnlichkeit zu Mama Schiffer

Ein echter Ballerina-Fan ist auch Katie Holmes (47). Sie trägt die flachen Schuhe gern in klassischem Schwarz, aber auch in Silber mit Riemchen von Franco Sarto. Aubrey Plaza (42) wiederum kam schon im März zur Lacoste-Show bei der Pariser Fashion Week in schwarzen Mary-Jane-Flats aus Strick.

red,08.10.2026, 20:26
Mehr zum Thema
SchuheAngelina JolieDakota JohnsonKatie Holmes

Weiterlesen

Weitere Storys
StarsPeople
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote