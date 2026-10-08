i Zoë Kravitz, Jennifer Lawrence und Katie Holmes machen es vor. APA; Photo Press Service Keine Stiefel Auf diese Schuhe setzen die Stars im Herbst Wer glaubt, im Herbst gehören nur Stiefel an die Füße, irrt. Die Promi-Damen machen es anders vor. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 20:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stiefel dürfen noch kurz im Schrank bleiben. Statt klobiger Boots greifen die Stars diesen Herbst zu flachen Schuhen, von klassischen Ballerinas bis zu sportlichen Mary Janes. Die Zeiten, in denen man sich zwischen schick und bequem entscheiden musste, sind damit vorbei.

Prominentestes Beispiel: Angelina Jolie (51). Die Hollywood-Ikone wurde im September am Flughafen mit spitzen Ballerinas gesichtet. Auf Reisen zählt Komfort, und den liefern die flachen Treter offenbar auch im Jolie-Format.

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Auch Jennifer Lawrence (36) setzt auf flache Schuhe, allerdings in der gemütlichen Variante. Zu langem schwarzem Mantel, gemustertem Schal, Schirmkappe und Sonnenbrille trug sie weiche Slipper aus braunem Wildleder mit runder Kappe. Die schlichten Treter erinnern fast an Hausschuhe, wirken zum eleganten Mantel aber erstaunlich lässig-schick.

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Der absolute Dauerbrenner sind dabei schwarze Ballerinas. Auch Dakota Johnson (37) setzt auf den Klassiker, im Sommer zeigte sie sich in einem schlichten Paar der US-Marke Quince. Anders als Sneaker machen sie aus Kleid, Jeans oder Rock sofort einen eleganteren Look.

Kate verabschiedet ihre Sneaker

Auch Prinzessin Kate (44) ist auf den Geschmack gekommen. Lange galten weiße Sneaker als ihr Markenzeichen für lockere Termine, im Sommer zeigte sie sich dann plötzlich in eleganten braunen Ballerinas. Der warme Braunton macht das Modell zum perfekten Herbst-Begleiter.

Ein echter Ballerina-Fan ist auch Katie Holmes (47). Sie trägt die flachen Schuhe gern in klassischem Schwarz, aber auch in Silber mit Riemchen von Franco Sarto. Aubrey Plaza (42) wiederum kam schon im März zur Lacoste-Show bei der Pariser Fashion Week in schwarzen Mary-Jane-Flats aus Strick.