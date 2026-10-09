i Sido und Montez haben einen neuen Song Youtube Screenshot "Puzzleteil" Sido und Montez sorgen für Gänsehaut-Moment Zwei der bekanntesten Namen im Deutschrap machen erneut gemeinsame Sache! Sido und Montez haben einen neuen Song veröffentlicht. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Puzzleteil" liefern Sido (45) und Montez (32) am Freitag ihre nächste gemeinsame Single ab. Statt harter Rap-Ansagen setzen die beiden Musiker auf nachdenkliche Zeilen und einen melodischen Sound.

Im Mittelpunkt steht eine Frage, die wohl jeder kennt: Was wäre, wenn man manche Entscheidungen im Leben rückgängig machen könnte?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch schlechte Zeiten gehören dazu

Die Antwort der beiden Musiker steckt bereits im Titel. Das Leben gleicht einem Puzzle, das sich aus unzähligen Erfahrungen zusammensetzt. Selbst Fehler, Rückschläge und schmerzhafte Erinnerungen haben darin ihren Platz.

Die Botschaft: Erst all diese Erlebnisse machen einen Menschen zu dem, der er heute ist.

Für die beiden Künstler ist es nicht die erste musikalische Zusammenarbeit. Schon im April veröffentlichten sie gemeinsam den Song "Glück", in dem sie sich ebenfalls mit den großen Fragen des Lebens beschäftigten.

Montez feiert einen Erfolg nach dem anderen

Für Montez läuft es derzeit ohnehin rund. Erst Ende August eroberte der Sänger mit "So ist das mit dem Glück" die Spitze der deutschen Albumcharts. Es war bereits sein zweites Nummer-eins-Album nach "Liebe in Gefahr" aus dem Jahr 2023.

Nun legt er gemeinsam mit Rap-Urgestein Sido nach. Und zeigt einmal mehr, dass Deutschrap nicht immer laut und provokant sein muss, um eine Geschichte zu erzählen.