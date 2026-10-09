i Laurenz und Emma treiben es sogar vor allen anderen im Pool. RTL+ Sogar im Pool Emma und Laurenz: Sex-Marathon bei AYTO Bei "Are You The One" lassen Emma Fernlund und Laurenz Pesch keinen Ort aus. Vom Strandkissen bis zum Pool, überall geht es zur Sache. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die aktuelle Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Im Mittelpunkt stehen Emma Fernlund und Laurenz Pesch, die sich offenbar ziemlich konsequent durch die gesamte Villa arbeiten.

Erst verbringen die beiden eine heiße Nacht auf einem Strandkissen, danach geht es weiter in den legendären Boom-Boom-Room. Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag folgt die Zugabe im Pool und das vor den Augen der anderen Kandidaten.

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Sogar Laurenz' Ex-Freundin Joena muss dem Treiben zusehen. Ihr Kommentar zu den eindeutigen Bewegungen im Wasser: "Ist ja ekelhaft." Doch das scheint Emma und Laurenz nicht zu stören.

Emma macht im Einzelinterview keinen Hehl daraus, dass sie Pesch mag, trotz gewisser Bedenken. "Ich mag den Laurenz schon sehr gern. Dass er jetzt nicht den besten Ruf hat, dem bin ich mir auch bewusst", erklärt sie. "Das ist halt scheiße, weil ich hab auch keinen Bock, nochmal auf ein Arschloch reinzufallen."

Nach der ersten gemeinsamen Nacht fällt Emmas Bilanz entsprechend positiv aus: "Ich hatte eine sehr schöne Nacht. Es war sehr kuschelig, es war heiß und romantisch."

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Doch die beiden können offenbar nicht genug voneinander bekommen. Nach dem Pool verlagern Emma und Laurenz ihre Aktivitäten kurzerhand ins Badezimmer und setzen dort fort, was sie im Wasser begonnen haben.

Damit haben die beiden innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Schauplätze in der AYTO-Villa abgehakt: Strandkissen, Boom-Boom-Room, Pool und Bad. Während andere Kandidaten noch ihr Perfect Match suchen, sind Emma und Laurenz offenbar eher auf der Suche nach dem nächsten freien Quadratmeter.