i Playboy-Gründer Hugh Hefner posiert mit zwei seiner sieben Freundinnen, Cathi O'Malley (links) und Tina Jordan, während seiner Feier zum 75. Geburtstag im „Studio 54“ im MGM Grand Hotel-Casino in Las Vegas am 2. März 2001. Reuters "Wurde missbraucht" Heftig! Hefners Witwe warnt jetzt DIESEN Superstar Jahrelang lebte Crystal Harris an der Seite von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihren verstorbenen Ehemann. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele war die legendäre Playboy-Villa ein Ort voller Luxus, Partys und schöner Frauen. Doch hinter der glamourösen Fassade soll es ganz anders ausgesehen haben. Das behauptet zumindest Crystal Harris (40), die letzte Ehefrau des 2017 verstorbenen "Playboy"-Gründers Hugh Hefner.

Die Unternehmerin hat sich jetzt öffentlich an Hollywood-Star Jessica Biel (44) gewandt. Der Grund: Biel soll im geplanten Kinofilm "Playmates" eine fiktive Ehefrau des Playboy-Gründers verkörpern. Eine Entscheidung, die Harris offenbar große Sorgen bereitet.

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"Ich war tatsächlich seine Frau"

Auf Instagram veröffentlichte Harris einen Screenshot einer Nachricht, die sie an Biel geschickt hatte. Darin bittet sie die Schauspielerin, ihre Rolle noch einmal zu überdenken – zumindest dann, wenn der Film Hefner und die Playboy-Welt romantisieren sollte.

Harris erklärt, sie habe während ihrer Ehe sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt.

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Damit nicht genug: Auch andere Frauen hätten laut Harris schwerwiegende Anschuldigungen erhoben, darunter Vorwürfe von Vergewaltigung, Nötigung, Betäubung mit Drogen und Ausbeutung.

Außerdem spricht die 40-Jährige von beunruhigenden Fragen im Zusammenhang mit Minderjährigen. Für diese Vorwürfe liefert ihre aktuelle Nachricht allerdings keine neuen Belege.

Sie war erst 26, er bereits 86

Crystal Harris heiratete den damals 86-jährigen Hugh Hefner am Silvesterabend 2012. Sie selbst war gerade einmal 26 Jahre alt. Bis zu seinem Tod im Jahr 2017 blieben die beiden verheiratet.

Nach seinem Tod begann Harris zunehmend öffentlich über ihre Erfahrungen in der berühmten Villa zu sprechen.

2024 veröffentlichte sie ihre Memoiren "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself". Darin beschreibt sie ein Leben, das nach außen wie ein Märchen wirkte, für sie persönlich aber von Kontrolle und psychischer Belastung geprägt gewesen sei.

Auch in späteren Interviews erklärte Harris, dass sie ihre damalige Beziehung heute völlig anders beurteile.

Jessica Biel soll Hefners Ehefrau spielen

Auslöser für den aktuellen Appell ist der geplante Film "Playmates". Regie führt Lorraine Nicholson, die Tochter von Hollywood-Legende Jack Nicholson.

Neben Jessica Biel stehen auch Lily-Rose Depp, Bill Pullman und Indiana Elle auf der Besetzungsliste. Pullman soll Hugh Hefner verkörpern.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein 13-jähriges Mädchen, das in der Playboy-Villa ein zweites Zuhause gefunden hat. Dort freundet es sich mit einer jungen Frau an, die davon träumt, "Playmate des Monats" zu werden.

Wichtig dabei: Biel spielt keine konkrete frühere Ehefrau Hefners, sondern eine frei erfundene Figur.

"Hört den Frauen zu"

Harris möchte vor allem verhindern, dass Hollywood die Vergangenheit der Playboy-Villa als unbeschwerte Glitzerwelt darstellt.

Ihr Appell richtet sich deshalb nicht nur an Biel, sondern an alle Beteiligten der Produktion. Sie fordert, dass die Erfahrungen jener Frauen berücksichtigt werden, die tatsächlich Teil dieser Welt waren.

Ob Jessica Biel auf die Nachricht reagieren wird, ist bislang nicht bekannt. Laut dem US-Magazin "People" wurde ihr Management um eine Stellungnahme gebeten.