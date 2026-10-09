i Steven R. McQueen teilte nach fast fünf Jahren das erste Bild auf Instagram. Instagram/steven_r_mcqueen; Warner Bros Fünf Jahre abgetaucht "Vampire Diaries"-Star kaum wiederzuerkennen Nach langer Pause zeigte sich der Schauspieler wieder seinen Fans. Im Netz hagelte es fiese Kommentare, doch viele halten dagegen. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast fünf Jahre war er von der Bildfläche verschwunden, jetzt ist er zurück: Steven R. McQueen (38), bekannt als Jeremy Gilbert aus "The Vampire Diaries", hatte bei einer Fan-Convention in Paris seinen ersten großen Auftritt seit Langem. Doch statt nur Freude gab es im Netz auch jede Menge Spott.

Denn der Enkel von Hollywood-Legende Steve McQueen sieht heute deutlich anders aus als zu Serienzeiten. Statt der dunklen Mähne trägt er seine Haare ganz kurz, außerdem ist er sichtbar kräftiger geworden. Unter Videos von der Convention häuften sich Hate-Kommentare über sein Aussehen.

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Fans verteidigen ihn

Viele Fans wollten das nicht stehen lassen. "Ein Video von Steven McQueen ist mir gerade untergekommen, und die schiere Menge an Kommentaren über sein Aussehen ist abstoßend", schrieb eine Userin auf X. Auf TikTok stellte jemand klar: "Wenn du dich über sein Aussehen lustig machst, bist du das Problem. Ich bin stolz auf dich, dass du gekommen bist, Steven."

Dass er so lange weg war, hat viele beschäftigt. Sein letzter Social-Media-Post stammt aus 2021, mehrere geplante Convention-Auftritte wurden abgesagt. Im September 2024 starb zudem sein Vater, Schauspieler und Rennfahrer Chad McQueen, mit nur 63 Jahren. Manche Fans bringen seine Auszeit damit in Verbindung. McQueen selbst hat nie öffentlich gesagt, warum er sich zurückgezogen hat.

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Einer Besucherin in Paris verriet er dann doch ein bisschen: Er taste sich langsam wieder an das Convention-Leben heran, und es sei schön, zurück zu sein.