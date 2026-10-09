i Während ihrer Yoga-Session musste sich Nadja Benaissa anzügliche Kommentare von Redo anhören. Joyn Publikum fordert Konsequenz "Macht mich horny" – Eklat bei Promi Big Brother Bei "Promi Big Brother" sorgte ein "horny"-Kommentar von Gastronom Redo für Entsetzen. Nadja Benaissa fand den Spruch "grenzüberschreitend". Von Heute Entertainment 09.10.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagabend kippte die Stimmung bei "Promi Big Brother". Kult-XXL-Gastronom René "Redo" Dost (57) brachte "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (44) mit einer unangemessenen Bemerkung gegen sich auf.

Der Zwist begann, als Nadja ein paar Dehnübungen vorführte. Redo kommentierte flapsig: "Was machst du denn für verrückte Sachen? Ist das der heilige Hund oder der sterbende Schwan?" Dann setzte er grinsend nach: "Das macht mich schon ein bisschen horny."

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Nadja war perplex und brach ihre Yoga-Übung sofort ab. Im Sprechzimmer wurde sie deutlicher: "Ich finde das irgendwie grenzüberschreitend, wenn du so was sagst. Weil ich mir dann im ersten Moment vorkomme, als würde ich etwas Unangemessenes machen. Aber das tue ich ja nicht. Dein Kommentar ist unangemessen."

Auch Streamerin Nina Bridney (23) zeigte sich schockiert von Redos Sprüchen: "Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig." Nadja betonte außerdem: "Man kann auch mal eine Dehnübung machen als Frau, ohne, dass man dafür sexualisiert wird."

Wenig später leistete sich Redo den nächsten Schnitzer und meinte, er würde einer Frau nie die Handtasche tragen, das sei ihm zu unmännlich. Moderatorin Marlene Lufen (55) bekam davon Wind und spazierte daraufhin tatsächlich mit einer Handtasche in den Container. Amüsiert fragte sie Redo: "Kannst du mal meine Handtasche halten?" Die Aktion sorgte sowohl bei den Bewohnern als auch im TV-Studio für Lacher.

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Im Netz kam die Szene gar nicht gut an. Auf X machten viele Zuschauer ihrem Ärger Luft, für einige ist Redo nach dem Spruch nicht mehr tragbar: "Redo kann wegen dieser sexistischen Aussage gleich raus."

Andere wollten wissen, ob die Produktion den Vorfall einfach so durchgehen lässt. Besonders deutlich wurde eine Userin: "Gibt nichts Widerlicheres als solche Menschen wie Redo, bei denen du als Frau einfach bei jeder Bewegung, bei jedem Atemzug das Gefühl hast, er beobachtet dich."