Dianas 30. Todestag: Versöhnung für die Prinzen?

Seit Jahren herrscht Eiszeit zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry. Nun keimt Hoffnung auf: Der 30. Todestag ihrer geliebten Mutter Diana im Jahr 2027 könnte eine Chance zur Versöhnung bieten.
Geplant ist eine feierliche Zeremonie nach dem Vorbild des Gottesdienstes von 2007, den die Brüder damals noch gemeinsam gestalteten. König Charles soll dem Entwurf bereits aufgeschlossen gegenüberstehen.
Doch laut Bunte.de unter Berufung auf das Nachrichtenportal HLN stoßen Experten auf erhebliche Skepsis. Die Brüder haben sich im Alltag stark entfremdet. Beim letzten Aufeinandertreffen im Sommer 2024 hätten sie kein Wort miteinander gesprochen.
Zusätzliche Spannungen entstehen durch geplante Filmprojekte über das Leben von Diana. Während Harry offenbar eigene Pläne verfolgt, wehrt sich William dagegen.
"William hat klargestellt, dass er seine Mutter und ihr Vermächtnis in Frieden ruhen lassen möchte", erklärt die Adelsexpertin Ingrid Seward. Ob die Brüder trotzdem zusammenfinden, bleibt ungewiss.