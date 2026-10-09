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Bei William und Harry soll es noch immer schlecht laufen.
Bei William und Harry soll es noch immer schlecht laufen.
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Gedenkfeier geplant

Dianas 30. Todestag: Versöhnung für die Prinzen?

Zum 30. Todestag von Prinzessin Diana wird eine Gedenkfeier geplant. Ob sie William und Harry wieder zusammenbringt, bezweifeln Experten.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
09.10.2026, 19:29
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Seit Jahren herrscht Eiszeit zwischen Prinz William und seinem Bruder Harry. Nun keimt Hoffnung auf: Der 30. Todestag ihrer geliebten Mutter Diana im Jahr 2027 könnte eine Chance zur Versöhnung bieten.

Prinz Harry: "Bin in eine Depression gerutscht"

Geplant ist eine feierliche Zeremonie nach dem Vorbild des Gottesdienstes von 2007, den die Brüder damals noch gemeinsam gestalteten. König Charles soll dem Entwurf bereits aufgeschlossen gegenüberstehen.

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Doch laut Bunte.de unter Berufung auf das Nachrichtenportal HLN stoßen Experten auf erhebliche Skepsis. Die Brüder haben sich im Alltag stark entfremdet. Beim letzten Aufeinandertreffen im Sommer 2024 hätten sie kein Wort miteinander gesprochen.

Streit um Diana-Filme

Zusätzliche Spannungen entstehen durch geplante Filmprojekte über das Leben von Diana. Während Harry offenbar eigene Pläne verfolgt, wehrt sich William dagegen.

"William hat klargestellt, dass er seine Mutter und ihr Vermächtnis in Frieden ruhen lassen möchte", erklärt die Adelsexpertin Ingrid Seward. Ob die Brüder trotzdem zusammenfinden, bleibt ungewiss.

red,09.10.2026, 19:29
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