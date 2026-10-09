i Jean Pierre Kraemer in seinem letzten Video an seine Fans. Youtube / JP Performance Immer mehr Vorwürfe "Hau dir in die Fresse" – Ex belastet JP Kraemer Neue Schilderungen über JP Kraemer! Seine Ex-Freundin Mili Umicevic berichtet von einem Weihnachtsfest, das für sie zum Albtraum geworden sein soll. Von Heute Entertainment 09.10.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die schweren Vorwürfe gegen Jean Pierre "JP" Kraemer (45) reißen nicht ab. Nachdem seine Noch-Ehefrau Julia Meck öffentlich über Gewalt in ihrer Beziehung gesprochen hatte, meldete sich nun auch seine frühere Partnerin Mili Umicevic (33) zu Wort.

Im exklusiven Interview mit der deutschen "Bild" erhebt sie schwere Anschuldigungen gegen den bekannten Tuning-Unternehmer. Besonders ein Vorfall an Heiligabend 2021 soll ihr in Erinnerung geblieben sein.

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Streit um Weihnachtsdekoration eskaliert

Eigentlich sollte es ein besinnliches Weihnachtsfest werden. Doch nach Umicevics Darstellung entwickelte sich der Abend zu einer bedrohlichen Situation.

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Kraemer soll sich über die weihnachtliche Tischdekoration aufgeregt und diese wütend zu Boden gerissen haben. Als Umicevic anschließend zu ihrer Familie fahren wollte, soll er ihr gedroht haben.

"Gleich hau ich dir in die Fresse", soll Kraemer laut ihrer Schilderung gesagt haben.

Damit nicht genug: Er habe auch damit gedroht, sich selbst etwas anzutun. Die 33-Jährige beschreibt den Vorfall als Teil einer Beziehung, in der sie sich zunehmend kontrolliert und eingeschüchtert gefühlt habe.

Ex berichtet von weiteren Übergriffen

Bereits zuvor hatte Umicevic schwere Vorwürfe erhoben. Kraemer soll ihr unter anderem ins Gesicht gespuckt, sie getreten und geschlagen haben.

Auch von ihrem persönlichen Umfeld habe sie sich zunehmend entfernt. Nach ihrer Darstellung habe der Unternehmer versucht, Einfluss auf ihre Kontakte und ihren Alltag zu nehmen.

Die Anschuldigungen sind bislang nicht unabhängig bestätigt. Eine Stellungnahme Kraemers zu den neuen Aussagen seiner früheren Partnerin liegt derzeit nicht vor.

Schon Gewalt gegen Ehefrau eingeräumt

Die Enthüllungen kommen nur wenige Wochen, nachdem Kraemer selbst körperliche Übergriffe gegenüber seiner Noch-Ehefrau Julia Meck eingeräumt hatte.

In einem YouTube-Video bestätigte er, ihr während eines Streits eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen zu haben. Er entschuldigte sich dafür und bezeichnete sein Verhalten als falsch.

Zu weiteren Vorwürfen zwischen den Eheleuten gibt es unterschiedliche Darstellungen. Die juristische Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen.

Mit den neuen Aussagen von Mili Umicevic steht nun auch eine frühere Beziehung des YouTube-Stars im Mittelpunkt. Ob sich der geschilderte Vorfall an Weihnachten tatsächlich so ereignet hat, ist bislang ungeklärt.