i Die Oberösterreicherin Marlen Mairhofer ist für ihr Debüt "Alice" für den Österreichischen Debütpreis 2026 nominiert. Zoe Goldstein Shortlist steht fest Die letzten 8: Wer gewinnt Österreichischen Buchpreis? Acht Bücher gehen ins Rennen um den Österreichischen Buchpreis und den Debütpreis. Wer gewinnt, entscheidet sich am 23. November in Wien. Von Jochen Dobnik 14.10.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Rennen um den Österreichischen Buchpreis 2026 geht in die entscheidende Phase. Eine fünfköpfige Jury hat jene acht Werke ausgewählt, die noch Chancen auf den Hauptpreis und den Debütpreis haben.

Die Gewinner werden am 23. November bekannt gegeben.

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Insgesamt sichteten die Jurymitglieder seit Beginn der Ausschreibung 102 Werke. Berücksichtigt wurden Romane, Essays, Lyrik und Theatertexte, die zwischen dem 10. Oktober 2025 und dem 7. Oktober 2026 erschienen sind oder noch erscheinen werden.

Aus dieser Auswahl schafften es fünf Bücher auf die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis. Drei weitere Werke wurden für den Debütpreis nominiert.

Diese Bücher stehen auf der Shortlist

Für den Österreichischen Buchpreis 2026 sind in alphabetischer Reihenfolge nominiert:

➤ Anna Baar: "Amseln" (Wallstein, August 2026)

➤ Birgit Birnbacher: "Sie wollen uns erzählen" (Zsolnay, März 2026)

➤ Norbert Gstrein: "Im ersten Licht" (Hanser, Februar 2026)

➤ Elias Hirschl: "Schleifen" (Zsolnay, Jänner 2026)

➤ Sabine Scholl: "Die zweite Haut" (Weissbooks, Oktober 2025)

Auch beim Debütpreis ist die Entscheidung noch offen. Diese drei Titel haben es in die Finalrunde geschafft:

➤ Marlen Mairhofer: "Alice" (Jung und Jung, August 2026)

➤ Nina Temann: "oh augen, eigene oper" (poetenladen Verlag, Mai 2026)

➤ David Vajda: "Diamanten" (Hanser Berlin, Februar 2026)

Jury entscheidet über Gewinner

Über die Vergabe der Preise entscheidet eine fünfköpfige Jury. Ihr gehören in diesem Jahr die Literaturwissenschaftlerin Uta Degner von der Universität Innsbruck, der Autor und Literaturveranstalter Markus Köhle sowie die Literaturkritikerin Lara Sielmann vom Deutschlandfunk Kultur an.

Komplettiert wird die Runde von Ö1-Literaturjournalistin Julia Zarbach und Helmut Zechner von der Klagenfurter Buchhandlung Heyn.

Bis zur Bekanntgabe der Gewinner müssen sich die Nominierten noch etwas gedulden. Die Preisverleihung findet am Montag, dem 23. November, statt. Sie bildet zugleich den Auftakt zur Buch Wien, die von 25. bis 29. November über die Bühne geht.

Der Österreichische Buchpreis ist mit 20.000 Euro für den Gewinner oder die Gewinnerin dotiert. Die vier weiteren Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro.

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Beim Debütpreis warten 10.000 Euro auf den ersten Platz. Die beiden anderen Nominierten bekommen jeweils 2.500 Euro. Ausgerichtet werden die Preise vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien.