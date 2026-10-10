i Erdtöne feiern ein Comeback, zugleich kommen Bordeauxrot, Waldgrün, Puderblau und Weinrot auf. (Symbolbild) Pexels / cottonbro studio Wohnmesse in Luxemburg Home Expo: Das sind die Wohntrends 2026 Auf der Home Expo in Luxemburg stehen natürliche Materialien, Erdtöne und individuelle Gestaltung im Fokus der neuen Wohntrends. Von Heute Life 10.10.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Glatte, sterile Räume gehören bei der Inneneinrichtung der Vergangenheit an. Der aktuelle Wohntrend setzt auf Authentizität, organische Linien und strukturierte Oberflächen.

"Die Menschen wollen Natürlichkeit. Beige ist das neue Weiß', sagt Mathilde Thanner, Gründerin und Geschäftsführerin von Archi Box.

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Als Personal Shopper auf der Home Expo, die noch bis Sonntag (11. Oktober) in der Luxexpo The Box stattfindet, gibt sie Einblicke in die neuen Wohntrends. Dafür analysieren Thanner und ihr Team die Wünsche der Besucher und führen sie gezielt zu passenden Herstellern und Handwerkern.

Besonders gefragt sind Walnussholz, gewachster Beton und gebürsteter Stahl. Auch Erdtöne erleben ein Comeback, während Bordeauxrot, Waldgrün, Puderblau und Weinrot neue Akzente setzen.

Die Küche bleibt laut Thanner weiterhin das Herzstück des Zuhauses, dicht gefolgt vom Badezimmer, wo Komfort und Ästhetik immer wichtiger werden.

Auch das Thema Stauraum, etwa durch begehbare Kleiderschränke, rückt zunehmend in den Fokus.

Die Ansprüche verändern sich: "Früher wollten die Besucher vor allem Neues kaufen. Heute möchten sie eher das Bestehende verschönern", so Thanner zu "l'essentiel".

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Soziale Netzwerke als Inspirationsquelle

Die wichtigsten Inspirationsquellen für die Raumgestaltung sind soziale Netzwerke wie Instagram und Pinterest, aber auch Eindrücke von Freunden und Familie. Viele lassen sich von den Wohnideen in ihrem Umfeld inspirieren oder vertrauen auf professionelle Beratung.

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Die Home Expo in Luxemburg läuft noch bis Sonntag – alle Details finden Interessierte auf der Webseite der Veranstaltung.