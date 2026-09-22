Das ist der meistgehasste Wohntrend

Grau, wohin das Auge reicht: In den 2010er-Jahren galt dieser Look als modern und unkompliziert. Doch das sogenannte Millennial Grey steht mittlerweile schwer in der Kritik. Das zeigt eine neue Auswertung aus den USA.
Der US-Bilderrahmen-Anbieter Level Frames hat dafür 3958 Kommentare aus 45 Reddit-Foren zu Einrichtungsstilen analysiert. Eintönige, graue Einrichtungen erhielten dabei die meisten negativen Bewertungen – 96 Prozent der Erwähnungen waren kritisch.
Jedoch ist nicht nur Grau unbeliebt: Schiebetüren im Scheunentor-Look wurden sogar in 97,9 Prozent der Fälle negativ bewertet. Da es zu Millennial Grey jedoch deutlich mehr Rückmeldungen gab, führt dieser Trend die Liste an.
Bei Millennial Grey handelt es sich nicht nur um eine einzelne graue Wand, sondern um einen Gesamtlook in kühlen Grau- und Silbertönen. Böden, Möbel, Wände und Küchen verschmelzen zu einer neutralen Fläche. Inzwischen finden viele diesen Stil "deprimierend", wie mehrere Nutzer schreiben. Auch das Magazin 'Schöner Wohnen' beschreibt die graue Farbpalette als prägenden Stil für die Millennial-Generation. Heute sind wieder warme Holztöne und kräftigere Farben gefragt.
Barn Doors – schwere Schiebetüren im Scheunentor-Look – sollen rustikal wirken und Platz sparen. Allerdings wird kritisiert, dass sie nicht richtig abschließen und wenig Privatsphäre bieten. Ein Nutzer nennt sie "die ultimative Illusion von Privatsphäre".
Auch der neutrale Minimalismus, bei dem ein beiges Sofa, ein cremefarbener Teppich und helle Wände dominieren, steht in der Kritik. Ein User schreibt: "Es ist der Inbegriff von Sad Beige Baby, einfach für Erwachsene."
Auch komplett weiße Küchen haben ihr Image verloren: 95,3 Prozent der Erwähnungen auf Reddit waren negativ. "Steril, langweilig und verdammt mühsam zu putzen. Macht ihr denn nie Lasagne?", fragt eine Nutzerin.
Offene Grundrisse, also Wohnräume ohne trennende Wände, sind ebenfalls umstritten. Ein User schreibt: "Ich hasse offene Grundrisse so sehr. Die Zeit, in der man viele Gäste hat und sie praktisch sind, ist winzig im Vergleich zu der Zeit, in der man dort lebt und sich Privatsphäre und eine Pause von den Geräuschen der anderen wünscht." Ein anderer meint: "Gebt mir Wände und Türen!"