i Ein Imbissstand sorgt mit einer Extra-Gebühr für Ketchup für Aufsehen (Symbolbild). Pexels / Alena Shekhovtcova Imbiss-Schild auf Reddit viral "Wer Ketchup für Pommes nutzt, muss 40 Cent bezahlen" Ein kurioses Schild bei einem Würstelstand entfacht auf Reddit eine aufgeregte Debatte – und jede Menge Spott. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Trödelmarkt am Ruhrpark in Bochum (Deutschland) sorgte eine Imbissbude für Gesprächsstoff.

Ein Schild weist darauf hin, dass der bereitstehende Ketchup ausschließlich für Bratwurst gedacht sei. "Wer den Ketchup für Pommes nutzt, muss 40 Cent bezahlen".

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"Ketchup ist nur für die Bratwurst da"

Ein Foto des Schildes wurde auf Reddit geteilt und löst seitdem zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer schlugen vor, die Zusatzkosten einfach in den Pommespreis einzurechnen, um die Gebühr zu umgehen. Einer meinte: "Einfach in die Mischkalkulation aufnehmen und den Preis entsprechend berechnen. Wie kann man nur so ein trostloses Unternehmen führen."

Es fanden sich aber auch humorvolle Reaktionen unter dem Post.

Einige überlegten, stattdessen Senf zu den Pommes zu nehmen.

"Ich würde aus Prinzip meine Bratwurst in Ketchup ertränken!", meint ein User, andere ergänzen: "Danach noch eine Portion Pommes nachkaufen weil man noch Ketchup übrig hat" und "was wollen sie machen? dir wegen 40c hinterher rennen? wieso darf ich auf meine wurst ketchup ohne Aufpreis draufballern, aber nicht auf die pommes? so viele fragen". (Rechtschreibung übernommen).

Andere Nutzer machten aus dem Schild einen Running Gag: "Der Ketchup ist nur für die Bratwurst da hört sich an wie ein neuer Podcast". "Kannst du dir nicht ausdenken", sagt ein anderer Nutzer abschließend.

Kreative Umgehungsideen und viel Spott

Mit der Zeit entfernte sich die Diskussion immer weiter von der eigentlichen Preisfrage. Die Debatte zeigt, wie schnell im Netz aus einer kleinen Imbissregel eine große Diskussion entstehen kann – samt jeder Menge Humor und Kreativität.