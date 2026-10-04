i Stinkwanzen suchen im Herbst ein Winterquartier und schleichen sich darum vermehrt in Wohnungen. Montage: iStock/salez, iStock/Alvaro Fernandez Echeverria Ungebetene Gäste Diese Tiere befallen jetzt unsere Schlafzimmer Wenn im Herbst Stinkwanzen in dein Zuhause dringen, sind das meist harmlose, aber lästige Mitbewohner. So reagierst du richtig. Von Heute Tierisch 04.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum sinken die Temperaturen und werden die Tage kürzer, suchen Stinkwanzen einen geschützten Platz zum Überwintern – und landen dabei gern in Wohnungen. Besonders oft findest du sie an Fenstern, Balkontüren oder sogar im Schlafzimmer.

Viele Wanzenarten verbringen die kalte Jahreszeit als ausgewachsene Tiere. Deine Wohnung bietet ihnen ideale Schlupfwinkel wie Mauerritzen, Fensterrahmen oder Spalten an Türen. Deshalb treten sie im Herbst plötzlich gehäuft auf, auch wenn ihre Gesamtzahl nicht unbedingt stark gestiegen ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) ist besonders bekannt. Sie stammt ursprünglich aus Ostasien und wurde 2004 erstmals in der Schweiz gesichtet. Laut Agroscope, dem Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung, können diese Tiere im Herbst in großer Zahl in Gebäude eindringen.

Keine Gefahr für Menschen – aber für Pflanzen

Für Menschen sind Stinkwanzen vor allem lästig, gefährlich sind sie nicht. Problematisch werden sie eher für Pflanzen: Sie saugen an Obst, Gemüse und Beeren und können dadurch Flecken oder Verformungen verursachen. Über 200 verschiedene Pflanzenarten stehen auf ihrem Speiseplan.

Wie viele Stinkwanzen es gibt, hängt stark vom Wetter ab. Nach besonders warmen und trockenen Sommern – wie etwa 2018 – kann es zu einer Insektenplage kommen. Was der aktuelle Hitzesommer 2026 bringt, wird sich erst im Herbst zeigen.

So hältst du Stinkwanzen fern

Fliegengitter an Fenstern und Balkontüren erschweren den Wanzen den Weg ins Haus. Dichte zusätzlich die Ritzen an Fenstern, Türen und Fassaden ab. Kontrolliere Pflanzen, Kisten oder Brennholz, bevor du sie hereinbringst. Einzelne Tiere solltest du nicht mit Insektiziden bekämpfen, sondern sie am besten mit einem Glas und Papier einfangen und nach draußen bringen.

Nicht jede braune Wanze ist eine Marmorierte Baumwanze. In Österreich und der Schweiz gibt es rund 760 verschiedene Arten, darunter die heimische Grüne Stinkwanze oder die Graue Feldwanze. Auch die Grüne Reiswanze breitet sich immer weiter aus.

Warum Stinkwanzen stinken – und wie du sie loswirst

Fühlt sich die Wanze bedroht oder wird sie zerdrückt, sondert sie ein unangenehm riechendes Sekret ab. Daher solltest du sie nicht zerquetschen und auch den Staubsauger besser meiden, da sich der Geruch sonst in der Wohnung verteilt. Am einfachsten ist es, ein Glas über das Tier zu stülpen, ein Blatt Papier darunter zu schieben und die Wanze nach draußen zu bringen.

Wildtiere: 10 Insekten die uns gerne besuchen aber völlig harmlos sind i ?

Im Internet kursieren Hausmittel wie eine Mischung aus Essig, Wasser und Spülmittel, die auf Fensterrahmen gesprüht werden kann. Ob solche Methoden wirklich helfen, ist jedoch nicht belegt.