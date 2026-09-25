i Sinkt das Thermometer unter zehn Grad Celsius, suchen Stinkwanzen instinktiv nach Wärme. iStock/Petra Richli Plage in der Wohnung So wirst du Stinkwanzen im Herbst wieder los Mit sinkenden Temperaturen suchen Stinkwanzen nach warmen Plätzen – und landen oft zu Hunderten in unseren Wohnungen. So vertreibst du sie. Von Heute Life 25.09.2026, 15:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Temperaturen sinken, und schon machen sich ungebetene Gäste auf den Weg in unsere vier Wände: Stinkwanzen. Ab Ende September dringen die Insekten scharenweise in Häuser und Wohnungen ein, um dort ein warmes Winterquartier zu finden.

Wenn du Stinkwanzen bei dir zu Hause entdeckst, hat das nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun. Sinkt das Thermometer unter zehn Grad Celsius, suchen die Tiere instinktiv nach Wärme. Auch überdachte Terrassen und beheizte Balkone sind beliebte Verstecke.

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Wie es auf 24garten.de heißt, löst sich das Problem erst mit den ersten warmen Frühlingstagen von selbst. Dann wandern die Stinkwanzen zurück nach draußen. Bis dahin gibt es aber einige Maßnahmen, um die unliebsamen Gäste fernzuhalten.

So schützt du deine Wohnung

Die wichtigste Regel: Halte Fenster und Balkontüren möglichst geschlossen. Wenn du abends lüften musst, schalte dabei das Licht aus – Stinkwanzen fühlen sich nämlich von Wärme und Licht angezogen.

Insektenschutzgitter an den Fenstern sind eine effektive Barriere. Außerdem solltest du Spalten und Ritzen an Fenstern und Türen sorgfältig mit Dichtmaterial verschließen, denn dort suchen die Wanzen nach Eingängen.

Wildtiere: Stinkwanzen im Herbst i ?

Was tun, wenn sie schon da sind?

Hast du bereits Stinkwanzen in der Wohnung, solltest du sie vorsichtig mit einem Stück Papier nach draußen befördern. Auf keinen Fall zerquetschen – dann verbreiten sie ihren unangenehmen Geruch, der ihnen auch den Namen gegeben hat.