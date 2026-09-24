i Im neuen JYSK-Store im Q19 stehen skandinavisches Wohndesign und das Thema Schlafen im Mittelpunkt. JYSK JYSK eröffnet neue Filiale Skandinavisches Wohngefühl zieht jetzt in Döbling ein Das dänische Einrichtungshaus JYSK eröffnet im Q19 seine erste Filiale im 19. Bezirk - mit eigenem Matratzenstudio. Von Heute Life 24.09.2026, 15:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skandinavisches Design hält Einzug in Döbling: Das dänische Einrichtungshaus JYSK eröffnet am 24. September 2026 seinen neuen Store im Q19. Für das Unternehmen ist es der mittlerweile siebente Standort in Wien und zugleich die erste Filiale im 19. Bezirk.

Mit dem neuen Geschäft will JYSK vor allem Kundinnen und Kunden aus dem Norden Wiens erreichen. Das Q19 gilt als etablierter Einkaufsstandort in einem stark von Wohngebieten geprägten Bezirk.

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Vom Schlafzimmer bis zum Homeoffice

Auf der Verkaufsfläche dreht sich alles um die Einrichtung der eigenen vier Wände. Neben Möbeln und Wohnaccessoires finden sich Produkte für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Essbereich und Homeoffice.

Dabei setzt JYSK auf sein aktuelles Store-Konzept 3.0. Helle Räume, klar gegliederte Bereiche und verschiedene Inspirationsflächen sollen zeigen, wie sich die Produkte miteinander kombinieren lassen. Besonders viel Platz nimmt das Thema Schlafen ein.

Matratzenstudio als Herzstück

Im Zentrum des neuen Stores steht ein eigenes Matratzenstudio. Durch die räumliche Trennung vom übrigen Verkaufsbereich soll dort eine ruhigere Atmosphäre für die Beratung entstehen. Matratzen, Lattenroste, Kopfkissen, Topper und weitere Schlafprodukte können vor Ort ausprobiert werden. Das Store-Team berät bei der Auswahl des passenden Schlafsystems.

"Regionalität ist uns wichtig, deswegen bieten wir heimische Marken wie Optimo an", sagt Stefan Enne, District Manager bei JYSK. Das Team sei zudem regelmäßig in Ergonomie geschult und begleite Kundinnen und Kunden bei der Auswahl.

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Skandinavischer Stil für die eigenen vier Wände

Neben dem Schlafzimmer setzt JYSK im neuen Geschäft auf Möbel, Textilien und Dekoration. Der skandinavisch geprägte Stil zieht sich dabei durch die verschiedenen Wohnbereiche. Der neue Standort soll damit nicht nur Verkaufsfläche sein, sondern auch Inspiration für die Gestaltung des eigenen Zuhauses bieten.