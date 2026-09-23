i Auf willhaben sind iPhones derzeit besonders gefragt. APA-Images / AP / Angelina Katsanis Spar-Tipp Fast Hälfte billiger! Hype um günstige iPhones boomt Die iPhone-Suche auf willhaben hat sich fast verdoppelt. Wir zeigen, was iPhone 17, 16 und 15 aktuell kosten – gebraucht und neu. Von Heute Life 23.09.2026, 21:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So wie in den vergangenen Jahren campierten auch heuer wieder zahlreiche KundInnen vor dem Apple Store in der Wiener City, um das kürzlich präsentierte iPhone 18 Pro oder auch das etwas größere iPhone 18 Pro Max zu ergattern. Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Smartphone, kann indes erst ab dem 16. Oktober vorbestellt werden - und das zu einem Ab-Preis von 2.319 Euro.

Aber: Nicht nur für die neuesten Modelle müssen Tech-Fans tief in die Tasche greifen, auch die Preise der älteren Modelle wurden, zumindest im Apple Store, parallel dazu um etwa 150 Euro angehoben. Kein Wunder, dass gleichzeitig das Interesse an Alternativen wächst. Entsprechend hat sich die Suche nach "iPhone" auf willhaben zuletzt nahezu verdoppelt.

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Auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz finden sich derzeit mehr als 28.500 Inserate in der Kategorie "Smartphones / Handys". Wer nicht unbedingt das neueste Modell braucht, kann dabei mehrere Hundert Euro sparen. Das zeigt eine Preisauswertung von Tausenden über PayLivery abgewickelten Smartphone-Verkäufen zwischen dem 1. April und 15. September 2026.

iPhone 17 Pro ab 696 Euro

Besonders interessant ist die Preisentwicklung bei der 17er-Serie. Ein gebrauchtes iPhone 17 Pro mit 256 GB wird auf willhaben im Schnitt um 696 Euro verkauft.

Wer lieber ein neuwertiges Gerät möchte, wird ebenfalls auf dem digitalen Marktplatz fündig. Für das 17 Pro mit 256 GB muss man durchschnittlich mit 913 Euro rechnen. Im Apple Store oder üblichen Händlern muss man mit rund 1.200 Euro rechnen.

Beim neuen Modell mit 512 GB liegt der durchschnittliche Verkaufspreis auf willhaben mit 1.154 Euro sogar darunter. Ein neues iPhone 17 Pro Max mit 512 GB kostet im Schnitt 1.201 Euro. Neuwertige Geräte derselben Speichervariante liegen bei rund 1.115 Euro, gebrauchte bei 1.098 Euro.

Noch günstiger

Wer nicht zwingend ein iPhone 17 braucht, findet bei der 16er-Serie weitere Angebote. Ein gebrauchtes iPhone 16 mit 128 GB kostet laut der willhaben-Auswertung im Schnitt 413 Euro. Ein neuwertiges Modell mit 128 GB liegt bei 472 Euro, mit 256 GB bei 531 Euro.

Beim iPhone 16 Pro beginnt die Preisspanne für gebrauchte Geräte mit 128 GB bei durchschnittlich 510 Euro. Ein neuwertiges Modell mit 512 GB wird mit 867 Euro ausgewiesen. Beim iPhone 16 Pro Max reicht die Bandbreite ebenfalls deutlich: Ein gebrauchtes Modell mit 256 GB liegt bei 569 Euro, ein neuwertiges mit 512 GB bei 813 Euro. Für ein neues Gerät mit 512 GB werden durchschnittlich 1.100 Euro genannt.

Samsung mischt ebenfalls mit

Die Apple-Keynote rückt nicht nur ältere iPhones in den Fokus. Auch Samsungs faltbare Galaxy-Z-Reihe wird auf willhaben angeboten. Rund 650 Geräte der Galaxy-Z-Flip- und Fold-Reihe sind derzeit gelistet. Damit bleibt das Foldable-Segment auch auf dem heimischen Gebrauchtmarkt sichtbar.

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Foto genügt

Neu ist außerdem eine Funktion für iPhone-Nutzer: Über Apple Visual Intelligence können Gegenstände fotografiert und passende Inserate auf willhaben gesucht werden. Statt einen Suchbegriff einzutippen oder die willhaben-App zu öffnen, soll damit direkt nach ähnlichen Angeboten gesucht werden können.