i iPhone-Wahnsinn in Wien: Fans campieren die ganze Nacht vor Apple Store. Leserreporter Apple-Wahnsinn Wiener stehen die ganze Nacht für neues iPhone Schlange Am Freitag 18. September kommt das neue iPhone 18 Pro in den Handel. In der Nacht vor dem Verkaufsstart campierten Wiener vor dem Store in der City. Von Community Heute 18.09.2026, 08:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das neue iPhone 18 Pro ist da – und in Wien sorgt der Verkaufsstart am Freitag schon in den frühen Morgenstunden für einen regelrechten Ansturm. Dutzende Apple-Fans harrten die ganze Nacht vor dem Store in der Kärntner Straße aus, um sich als eine der Ersten das neue Smartphone zu sichern.

Schlange bereits kurz nach Mitternacht

Decken, Camping-Sessel und jede Menge Geduld: Während die meisten Wiener noch tief und fest schliefen, hatten es sich zahlreiche Technik-Fans vor dem Apple Store in der Innenstadt so gut wie möglich gemütlich gemacht. Ihr Ziel: beim Verkaufsstart des neuen iPhone 18 Pro ganz vorne dabei zu sein.

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Schon in der Nacht bildete sich vor dem Geschäft in der Kärntner Straße eine lange Warteschlange. Leserreporter

Leserreporter-Fotos zeigen Dutzende Smartphone-Fans gegen 0.30 Uhr vor dem Geschäft. Sie nahmen mehrere Stunden Wartezeit in Kauf, um das neue Apple-Flaggschiff möglichst früh in den Händen halten zu können.

Apple Store öffnet früher

Apple öffnet für den Verkaufsstart der Modelle iPhone 18 Pro und das größere iPhone 18 Pro Max seinen Store in der Kärntner Straße zum Verkaufsstart bereits um 8 Uhr – deutlich früher als an gewöhnlichen Werktagen.

Neue Farben, wohl höhere Preise, aber kein neues Design: So sollen die iPhone 18 Pro aussehen. fpt / YouTube

Für viele der Wartenden dürfte dabei nicht nur der Kauf selbst eine Rolle spielen. Der Verkaufsstart eines neuen iPhones hat sich für eingefleischte Apple-Fans längst zu einem kleinen Ritual entwickelt. Wer ganz vorne in der Schlange steht, gehört schließlich zu den ersten Besitzern der neuesten Smartphone-Generation.

Das kann das neue iPhone 18 Pro

Apple setzt beim iPhone 18 Pro vor allem auf mehr Kamera-Leistung, einen schnelleren Chip und eine längere Akkulaufzeit. Herzstück ist der neue A20-Pro-Chip. Dazu kommt ein 6,3 Zoll großes Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion und Always-On-Funktion.

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Eine der größten Neuerungen steckt auf der Rückseite: Die 48-Megapixel-Hauptkamera verfügt erstmals über eine variable Blende, wodurch Nutzer mehr Kontrolle über ihre Aufnahmen bekommen. Ergänzt wird sie durch eine 48-MP-Ultraweitwinkel- und eine 48-MP-Telekamera. Apple verbaut außerdem eine neue Dampfkammer, die bei hoher Belastung für eine bessere Kühlung sorgen soll.

So viel kostet das neue iPhone

Das iPhone 18 Pro gibt es in Schwarz, Silber, Polar und Burgunder sowie mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher. Billig ist das neue Apple-Flaggschiff erwartungsgemäß nicht. In Österreich startet das iPhone 18 Pro bei 1.449 Euro. Für 512 GB werden 1.699 Euro fällig, die Variante mit 1 TB kostet 2.199 Euro. Wer satte 2 TB Speicher möchte, muss 2.949 Euro auf den Tisch legen.

Das größere iPhone 18 Pro Max ist ebenfalls seit Freitag erhältlich. Beide Modelle konnten bereits seit dem 12. September vorbestellt werden. Die Preise bewegen sich bei dem iPhone 18 Pro Max zwischen 1.599 und 3.099 Euro.