Wiener stehen die ganze Nacht für neues iPhone Schlange

Das neue iPhone 18 Pro ist da – und in Wien sorgt der Verkaufsstart am Freitag schon in den frühen Morgenstunden für einen regelrechten Ansturm. Dutzende Apple-Fans harrten die ganze Nacht vor dem Store in der Kärntner Straße aus, um sich als eine der Ersten das neue Smartphone zu sichern.
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Decken, Camping-Sessel und jede Menge Geduld: Während die meisten Wiener noch tief und fest schliefen, hatten es sich zahlreiche Technik-Fans vor dem Apple Store in der Innenstadt so gut wie möglich gemütlich gemacht. Ihr Ziel: beim Verkaufsstart des neuen iPhone 18 Pro ganz vorne dabei zu sein.
Leserreporter-Fotos zeigen Dutzende Smartphone-Fans gegen 0.30 Uhr vor dem Geschäft. Sie nahmen mehrere Stunden Wartezeit in Kauf, um das neue Apple-Flaggschiff möglichst früh in den Händen halten zu können.
Apple öffnet für den Verkaufsstart der Modelle iPhone 18 Pro und das größere iPhone 18 Pro Max seinen Store in der Kärntner Straße zum Verkaufsstart bereits um 8 Uhr – deutlich früher als an gewöhnlichen Werktagen.
Für viele der Wartenden dürfte dabei nicht nur der Kauf selbst eine Rolle spielen. Der Verkaufsstart eines neuen iPhones hat sich für eingefleischte Apple-Fans längst zu einem kleinen Ritual entwickelt. Wer ganz vorne in der Schlange steht, gehört schließlich zu den ersten Besitzern der neuesten Smartphone-Generation.
Apple setzt beim iPhone 18 Pro vor allem auf mehr Kamera-Leistung, einen schnelleren Chip und eine längere Akkulaufzeit. Herzstück ist der neue A20-Pro-Chip. Dazu kommt ein 6,3 Zoll großes Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion und Always-On-Funktion.
Eine der größten Neuerungen steckt auf der Rückseite: Die 48-Megapixel-Hauptkamera verfügt erstmals über eine variable Blende, wodurch Nutzer mehr Kontrolle über ihre Aufnahmen bekommen. Ergänzt wird sie durch eine 48-MP-Ultraweitwinkel- und eine 48-MP-Telekamera. Apple verbaut außerdem eine neue Dampfkammer, die bei hoher Belastung für eine bessere Kühlung sorgen soll.
Das iPhone 18 Pro gibt es in Schwarz, Silber, Polar und Burgunder sowie mit 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher. Billig ist das neue Apple-Flaggschiff erwartungsgemäß nicht. In Österreich startet das iPhone 18 Pro bei 1.449 Euro. Für 512 GB werden 1.699 Euro fällig, die Variante mit 1 TB kostet 2.199 Euro. Wer satte 2 TB Speicher möchte, muss 2.949 Euro auf den Tisch legen.
Das größere iPhone 18 Pro Max ist ebenfalls seit Freitag erhältlich. Beide Modelle konnten bereits seit dem 12. September vorbestellt werden. Die Preise bewegen sich bei dem iPhone 18 Pro Max zwischen 1.599 und 3.099 Euro.