Musik-Highlight! Balkan-Superstar kommt jetzt nach Wien

Balkan-Fans aufgepasst! Seine Songs haben Generationen geprägt, am 3. Oktober kommt Musik-Star Vlado Georgiev ins Multiversum Schwechat. Im Zuge seiner Tour will der Sänger auch Österreichs Musik-Fans zum Beben bringen.
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Für seine Fans in Österreich hat das lange Warten ein Ende: Vlado Georgiev steht nach mehr als zehn Jahren wieder in Wien auf der Bühne. Nach großen Auftritten vor Zehntausenden Fans in Belgrad macht der Sänger mit seiner aktuellen Tournee "Gospodski" nun auch in der österreichischen Hauptstadt Station.
Georgiev zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Stimmen der Balkan-Musikszene. Hits wie "Zbogom ljubavi", "Anđele" oder "Nisam ljubomoran" machten ihn weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus bekannt. Gerade in der Balkan-Diaspora in Österreich erfreut sich der Sänger großer Beliebtheit.
Bei seinem Wien-Konzert sollen die großen Hits seiner Karriere im Mittelpunkt stehen. Die "Gospodski"-Tour versteht sich dabei als Hommage an Georgievs langjährige Karriere – und als musikalische Zeitreise für seine Fans.
Viele seiner Songs sind untrennbar mit ersten Lieben, langen Sommernächten und Erinnerungen an die Heimat verbunden. In Wien sollen nun Tausende Fans gemeinsam die Klassiker mitsingen. Der Einlass ins Multiversum Schwechat beginnt um 19 Uhr, Konzertbeginn ist für 21 Uhr angesetzt.
Tickets gibt es unter Tickethead.io zwischen 50 und 80 Euro zu ergattern. Der Veranstalter verweist für VIP-Tickets auf das Beertija Pub in der Kaiserstraße 100 in Wien-Neubau. Tausende Fans mit Balkan-Wurzeln werden sich den Superstar in ihrer Nähe wohl nicht entgehen lassen.