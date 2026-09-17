i In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Polizei- und Rettungseinsatz. Leserreporter Floridsdorf Prügelei bei Wiener Tankstelle – eine Person verletzt In der Nacht auf Donnerstag kam es in Floridsdorf zu einem Einsatz der Polizei. Grund dafür war eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle. Von Community Heute 17.09.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächtlicher Einsatz in Wien-Floridsdorf! Kurz vor Mitternacht wurden Polizei und Rettung zu einer Tankstelle in der Leopoldauer Straße alarmiert. Dort war ein Streit zwischen mehreren Personen völlig aus dem Ruder gelaufen und endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine "Heute"-Leserin sah die zahlreichen Polizeiautos und das Blaulicht bereits von weitem.

Wie ein Polizeisprecher auf "Heute"-Nachfrage erklärte, kam es vor Ort zu gegenseitigen Körperverletzungen. Eine Person erlitt im Zuge des Streits leichte Verletzungen.

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Warum der Streit eskalierte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die genauen Hintergründe sowie den Ablauf der nächtlichen Auseinandersetzung zu klären.