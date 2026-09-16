i BCL-Aus! Vienna liefert Favoriten starken Fight. championsleague.basketball Keine Champions League Harter Fight! Wiener Basketball-Klub verpasst Sensation Die Sensation blieb aus! BC Vienna lieferte sich gegen den griechischen Favoriten Promitheas Patras einen harten Fight – ohne Happy End. Von Community Heute 16.09.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Starker Auftritt, aber kein Happy End! Für den BC Vienna ist die Qualifikation zur Basketball Champions League im Achtelfinale beendet. Die Wiener mussten sich am Dienstag beim Turnier im bulgarischen Samokov dem griechischen Favoriten Promitheas Patras mit 82:92 geschlagen geben. Dabei hielt die Mannschaft von Coach Dragan Bajić lange voll dagegen.

Guter Start ohne Happy End

BC Vienna erwischte den besseren Start, holte sich das erste Viertel mit 19:16 und führte zwischenzeitlich mit neun Punkten. Im zweiten Abschnitt drehten die Griechen auf und gingen mit einer Führung in die Pause. Doch die Wiener schlugen zurück: Mit 30 Punkten im dritten Viertel war Vienna wieder voll im Rennen. Erst im Schlussabschnitt setzte sich Promitheas entscheidend ab.

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Kurze Rotation wird zum Problem

Besonders bitter: Vienna musste schon vor dem Spiel auf drei Spieler verzichten, da in der BCL-Qualifikation pro Partie maximal sieben ausländische Spieler eingesetzt werden dürfen.

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Im ersten Viertel fiel dann auch noch Kapitän Aleksa Novaković mit einer Augenverletzung aus. "Unsere Rotation ist nicht besonders breit. Das hat heute eine wichtige Rolle gespielt", erklärte Bajić. Dennoch zeigte sein Team Moral: "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und bis zum letzten Moment nicht aufgegeben."

Europe Cup statt Champions League

Einer nutzte seine Chance besonders eindrucksvoll: Der erst 18-jährige Aron Stazić lieferte mit 15 Punkten in 27 Minuten sein bislang bestes Spiel auf internationalem Parkett ab und versenkte drei seiner vier Dreier. Topscorer der Wiener war Grant Sherfield mit 23 Punkten. Insgesamt traf Vienna starke 14 von 33 Dreiern und gewann auch das Rebound-Duell mit 35:33.

Trotz des Ausscheidens zog Geschäftsführer Petar Stazić ein positives Fazit. "Wenn der eine oder andere Dreier in der einen oder anderen Situation reinfällt, dann kann das Spiel auch anders ausgehen", sagte er und verteilte ein "großes Lob an alle".

Fest steht: Noch nie schaffte ein österreichischer Klub den Sprung in die Gruppenphase der Basketball Champions League. Für Vienna ist der Traum von der Basketball Champions League damit vorbei – die internationale Saison ist für die Wiener aber noch nicht zu Ende. Nach dem Ausscheiden in Samokov tritt die Mannschaft im FIBA Europe Cup an.