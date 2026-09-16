i Am Mittwoch sorgte eine Drohung an einer Schule für einen Großeinsatz. Leserreporter Einsatz in der Donaustadt Drohung an Wiener Schule – Polizei im Großeinsatz Am Mittwochvormittag sorgte eine Drohung an einer Wiener Schule für einen Großeinsatz der Polizei – das Gebäude wurde evakuiert. Von Justine Gull 16.09.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drohung an einer Schule in Wien-Donaustadt! Am Mittwoch musste die Schule am Contiweg evakuiert werden. Sämtliche Schüler mussten das Gebäude verlassen und von ihren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Hintergrund war eine gefährliche Drohung.

Nach ersten Informationen geht es allen Schülern gut. Auch das Lehrerteam soll die Evakuierung gut bewältigt haben, wie ein "Heute"-Leser erklärt.

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Gegenüber "Heute" bestätigt Polizeisprecher Philipp Haßlinger den Einsatz. Der Einsatz sei jedoch bereits wieder abgeschlossen und es konnte Entwarnung gegeben werden.