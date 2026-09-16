Drohung an Wiener Schule – Polizei im Großeinsatz

Drohung an einer Schule in Wien-Donaustadt! Am Mittwoch musste die Schule am Contiweg evakuiert werden. Sämtliche Schüler mussten das Gebäude verlassen und von ihren Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Hintergrund war eine gefährliche Drohung.
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Nach ersten Informationen geht es allen Schülern gut. Auch das Lehrerteam soll die Evakuierung gut bewältigt haben, wie ein "Heute"-Leser erklärt.
Gegenüber "Heute" bestätigt Polizeisprecher Philipp Haßlinger den Einsatz. Der Einsatz sei jedoch bereits wieder abgeschlossen und es konnte Entwarnung gegeben werden.