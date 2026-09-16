Neue Pokémon-Karten! Sammler stürmen Wiener Shops

Der Hype erlebt einen neuen Höhepunkt. Am Mittwoch pilgerten Hunderte Wiener Fans zu Spielzeuggeschäften in der ganzen Stadt. Ein besonderer Pokémon-Release lockte die Sammler bereits in den frühen Morgenstunden vor die Geschäfte.
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Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pikachu im Sammelkartenspiel werden 30 unterschiedliche seltene Pikachu-Karten präsentiert. Diese zeigen das berühmte Maus-Pokémon in 30 verschiedenen Illustrationsstilen, denen unterschiedliche Künstler ihre ganz eigene Note verleihen.
Kurz vor 10 Uhr hatte sich vor einem Geschäft in Floridsdorf bereits eine Schlange gebildet, die Dutzende Meter lang war. Auch in Simmering zeigte sich ein ähnliches Bild, wie ein "Heute"-Leser berichtet. Trotz des großen Andrangs sei die Stimmung allerdings gut gewesen.
"Ich glaube, die Leute wussten, worauf sie sich eingelassen haben, die Community ist generell sehr nett miteinander. Viele plaudern gemeinsam über das Hobby und tauschen sich aus", erzählt der Wiener. Der Sammler selbst stand bereits seit 8.15 Uhr an. Geduld war dabei gefragt: "Wir sind in zehn Minuten etwa 20 Schritte vorangekommen", erklärt er.
Gegen 9 Uhr öffneten die ersten Geschäfte ihre Türen. Auch danach sei es laut dem Leserreporter trotz des großen Andrangs friedlich geblieben. Er selbst konnte nur noch eine "2er-Blister" bekommen, die "Top Trainer"-Boxen waren aufgrund der großen Beliebtheit bereits ausverkauft.