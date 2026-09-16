i Heftige Kollision in Wien! Laster landet auf Seite Leserreporter Acht Verletzte in Wien Bus von Laster in Wien aufgerissen – alle Fotos Am Dienstagnachmittag kam es in der Wiener Leopoldstadt zu einem schweren Unfall zwischen einem Bus und einem LKW – mehrere Personen wurden verletzt. Von Community Heute 16.09.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bilder zeigen das wahre Ausmaß der Aufprall-Wucht. In der Seitenhafenstraße (Wien-Leopoldstadt) kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einem Kreuzungsbereich zu einer heftigen Kollision zwischen einem Linienbus und einem Lkw – "Heute" berichtete.

Laut Polizei krachte der Lkw aus unbekannten Gründen gegen die rechte Seite des Busses und kippte anschließend auf die linke Fahrzeugseite. Mit einem Großaufgebot rückte die Wiener Berufsrettung zur Unfallstelle aus.

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Acht Einsatzteams, die Sondereinsatzgruppe und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Der rund 45-jährige Lkw-Lenker wurde an Schulter und Bein schwer verletzt und per Helikopter ins Spital gebracht.

Sieben Fahrgäste verletzt

Sieben weitere Personen mussten von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt werden. Zwei von ihnen konnten anschließend in häusliche Pflege entlassen werden, fünf weitere wurden mit leichten Verletzungen in Spitäler gebracht, wie die Berufsrettung am Dienstag gegenüber "Heute" erklärte.

Das Verkehrsunfallkommando nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Durch den Unfall sowie die anschließenden Bergungsarbeiten musste die Seitenhafenstraße in beide Fahrtrichtungen bis 19.15 Uhr gesperrt werden. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.