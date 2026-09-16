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Am Mittwoch kam es Favoriten zu einem Einsatz der Wiener Polizei.
Am Mittwoch kam es Favoriten zu einem Einsatz der Wiener Polizei.
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Auch Spürhunde im Einsatz

Drogen-Razzia sorgt in Wien-Favoriten für Aufsehen

In Wien-Favoriten sorgte am Mittwoch ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Am helllichten Tag kam es zu mindestens einer Festnahme im Suchtgitfmilieu.
Justine GullCommunity Heute
Von Justine Gull und
Community Heute
16.09.2026, 14:44
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Es war eine größere Polizei-Aktion. Plötzlich standen am Mittwochnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge der Wiener Polizei in der Laxenburger Straße Ecke Raaber-Bahn-Gasse in Wien-Favoriten. Der Grund: Ein Zugriff im Suchtmittelmilieu samt Festnahme. Das ist bislang bekannt.

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Festnahme im Drogenmilieu

Aufregung am helllichten Tag in Favoriten! Mit mindestens vier Einsatzfahrzeugen rückten die Polizisten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an, auch Spürhunde waren vor Ort im Einsatz. Geleitet wurde der Einsatz vom Landeskriminalamt, Außenstelle Süd. Ein Leserreporter-Video zeigt den Vorfall.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärt, wurde bei dem Einsatz mindestens eine Person festgenommen, weitere könnten folgen.

Gul,red,16.09.2026, 14:44
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