Drogen-Razzia sorgt in Wien-Favoriten für Aufsehen

Es war eine größere Polizei-Aktion. Plötzlich standen am Mittwochnachmittag mehrere Einsatzfahrzeuge der Wiener Polizei in der Laxenburger Straße Ecke Raaber-Bahn-Gasse in Wien-Favoriten. Der Grund: Ein Zugriff im Suchtmittelmilieu samt Festnahme. Das ist bislang bekannt.
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Aufregung am helllichten Tag in Favoriten! Mit mindestens vier Einsatzfahrzeugen rückten die Polizisten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an, auch Spürhunde waren vor Ort im Einsatz. Geleitet wurde der Einsatz vom Landeskriminalamt, Außenstelle Süd. Ein Leserreporter-Video zeigt den Vorfall.
Wie die Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärt, wurde bei dem Einsatz mindestens eine Person festgenommen, weitere könnten folgen.