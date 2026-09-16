i Am Mittwoch kam es bei Landesgericht für Strafsachen zu einem Einsatz der Feuerwehr. Leserreporter Im berühmten "Landl" Brand im Landesgericht – Wiener Feuerwehr rückt an Am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte in die Josefstadt ausrücken. Am Wiener "Landl" war es zu einem Brand gekommen. Von Community Heute 16.09.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brisanter Einsatzort: Die Feuerwehr wurde zum Wiener Landesgericht für Strafsachen gerufen! Am Mittwoch kam es im sogenannten "Landl" in Wien-Josefstadt zu einem Brand. Gegen 13 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, wie ein "Heute"-Leser beobachten konnte.

Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Demnach kam es zu einem Dehnfugenbrand zwischen zwei Bauteilen. Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag weiterhin mit Kontrollarbeiten beschäftigt.

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Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen liegen bislang nicht vor.