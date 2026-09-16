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Am Mittwoch kam es bei Landesgericht für Strafsachen zu einem Einsatz der Feuerwehr.
Am Mittwoch kam es bei Landesgericht für Strafsachen zu einem Einsatz der Feuerwehr.
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Im berühmten "Landl"

Brand im Landesgericht – Wiener Feuerwehr rückt an

Am Mittwoch mussten die Einsatzkräfte in die Josefstadt ausrücken. Am Wiener "Landl" war es zu einem Brand gekommen.
Community Heute
Von Community Heute
16.09.2026, 15:07
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Brisanter Einsatzort: Die Feuerwehr wurde zum Wiener Landesgericht für Strafsachen gerufen! Am Mittwoch kam es im sogenannten "Landl" in Wien-Josefstadt zu einem Brand. Gegen 13 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen an, wie ein "Heute"-Leser beobachten konnte.

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Gegenüber "Heute" bestätigte die Pressestelle der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz. Demnach kam es zu einem Dehnfugenbrand zwischen zwei Bauteilen. Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag weiterhin mit Kontrollarbeiten beschäftigt.

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    Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Nähere Informationen liegen bislang nicht vor.

    red,16.09.2026, 15:07
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