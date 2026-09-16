i Oktoberfest trifft Balkan-Beats! Am 9. Oktober mutiert die Ottakringer Brauerei zum Schauplatz einer besonderen Premiere. Conceptum / balkan.oktoberfest Das gab's noch nie Premiere in Wien! Balkan-Oktoberfest steigt in Brauerei Im Oktober dürfen sich die Wiener auf ein noch nie dagewesenes Spektakel freuen. In der Ottakringer Brauerei kommt es zum Balkan-Oktoberfest. Von Community Heute 16.09.2026, 19:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oktoberfest trifft Balkan-Beats! Am 9. Oktober mutiert die Ottakringer Brauerei zum Schauplatz einer besonderen Premiere. Beim ersten Balkan-Oktoberfest Wiens sorgen Live-Bands, Balkan-Stars, DJs, Grill-Spezialitäten und jede Menge Bier bis tief in die Nacht für beste Stimmung.

Lederhosen, Balkan-Grill und jede Menge Acts

Das Balkan-Oktoberfest steigt erstmalig in Österreich, den Anfang macht die Ottakringer Brauerei. Dort werden Hunderte Oktoberfest-Fans erwartet – auf zwei Bühnen und mit mehreren Live-Acts sowie einem großen Outdoor-Bereich soll bis tief in die Nacht gefeiert werden.

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Los geht es bereits um 18 Uhr. Bis 22 Uhr können sich die Besucher im Außenbereich bei DJ-Sounds auf den Abend einstimmen. Auch kulinarisch setzt die Veranstaltung voll auf Balkan-Flair: In der Food-Truck-Area werden Spezialitäten vom Holzkohlegrill serviert.

Balkan-Stars auf zwei Bühnen

Danach verlagert sich die Party auch in die Brauerei. Gleich zwei Bühnen sollen dafür sorgen, dass bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird.

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In der Alten Technik stehen "Il Mondo Bend" und "Mala Noćna Muzika" auf der Bühne. Am Hopfenboden dürfen sich Balkan-Fans unterdessen auf zwei bekannte Namen freuen: Sejo Kalač und Ćana treten live auf. Beide Acts stehen für unzählige unvergessliche Balkan-Acts. Zusätzlich heizen DJs dem Publikum ein.

Das Konzept verspricht Action: Mit einem Ticket können Besucher sämtliche Bereiche und beide Bühnen nutzen sowie während des gesamten Abends beliebig zwischen den Locations wechseln. Karten sind unter Tickethead.io verfügbar, die Preise für das besondere Oktoberfest bewegen sich zwischen 45 und 75 Euro.

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Feiern bis 3 Uhr früh

Für Gäste mit reserviertem Tisch gilt: Das Tischticket sichert den gebuchten Platz, schränkt den Zugang zu den anderen Bereichen aber nicht ein. Die Besucher können jederzeit zwischen Outdoor-Areal und den beiden Bühnen wechseln.

Gefeiert wird von 18 Uhr bis 3 Uhr früh. Die Veranstalter versprechen eine Mischung aus Oktoberfest-Stimmung und Balkan-Party – inklusive Live-Musik, Grill-Spezialitäten und natürlich reichlich Bier.