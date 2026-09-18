i Der Wiener erlitt nach der Attacke mehrere Verletzungen im Gesicht. zVg David bangt um Modelkarriere Frau beschützt – Wiener (19) brutal vor Club attackiert Am Sonntag kam es vor einem Wiener Club zu einer brutalen Attacke. Als ein 19-Jähriger eine Bekannte schützen wollte, wurde er selbst zur Zielscheibe. Von Community Heute 18.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat vor einem Wiener Club in der Leopoldstadt! Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer brutalen Attacke. Das Opfer, der 19-jährige Wiener David, erlitt dabei mehrere Verletzungen im Gesicht und am Körper.

Auslöser soll ein körperlich Angriff auf eine Bekannte des jungen Mannes gewesen sein. Als David ihr mutig zur Hilfe eilte und den mutmaßlichen Angreifer zur Rede stellte, soll die Situation eskaliert sein. Der Unbekannte sei daraufhin auf den 19-Jährigen losgegangen.

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Nur wenig später sollen sich weitere Angreifer eingemischt haben. David berichtet, mehrere Schläge gegen Gesicht und Hals abbekommen zu haben. "Ich war teilweise bewusstlos", schildert der 19-Jährige im "Heute"-Talk.

Nachdem die Angreifer von ihm abgelassen hatten, fuhr der Wiener ins Spital. Laut medizinischem Protokoll wurden Verletzungen im Gesicht sowie an Ellenbogen und Knie festgestellt.

"Um mein Gesicht besorgt"

Besonders bitter für den 19-Jährigen: David arbeitet als Model und bangt wegen seiner Gesichtsverletzungen um seine berufliche Zukunft. Auch Fußballspielen ist für ihn derzeit nicht möglich. Der Wiener hat mittlerweile Anzeige gegen die unbekannten Angreifer erstattet.

Gegenüber "Heute" erklärt die Pressestelle der Wiener Polizei, dass der Fall bekannt sei und Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzungen gegen einen bekannten Tatverdächtigen (25) laufen. Zuvor soll es zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein.