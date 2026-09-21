i Küken im Nest Christoph Roland Marchegg 147 Jungvögel! Nachwuchsrekord bei den Weißstörchen Die Marchegger Weißstörche haben 2026 mit 147 Jungvögeln einen neuen Nachwuchsrekord erreicht. Von Erich Wessely 21.09.2026, 22:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Marchegger Weißstörche haben 2026 mit 147 Jungvögeln einen neuen Nachwuchsrekord erreicht, teilte der WWF mit.

Das zeigt das aktuelle Monitoring des Vereins Auring im WWF-Auenreservat, auf dem Schlossgelände, in Markthof und in der Stadt Marchegg. Heuer wurden demnach um neun Jungvögel mehr nachgewiesen als beim bisherigen Höchststand von 1996.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

46 Brutpaare

Mit 46 Brutpaaren wurde zudem der Rekord von 1994 eingestellt, während bei den Jungvögeln pro Paar mit durchschnittlich rund drei Küken sogar ein Allzeit-Hoch erreicht wurde.

"Die erfreulichen Zahlen sind ein großer Erfolg für den Artenschutz und verdeutlichen die Bedeutung des WWF-Auenreservats für die Biodiversität", sagt Jurrien Westerhof vom WWF-Auenreservat Marchegg. "Weißstörche brauchen geeignete Brutplätze und nahrungsreiche Flächen in ihrer unmittelbaren Umgebung. In Marchegg kommt beides zusammen, das macht dieses Gebiet so wertvoll für ihren Bruterfolg", sagt Karin Donnerbaum, Biologin beim Verein AURING aus Hohenau an der March.

Die Bilder des Tages i ?

Zur Qualität des Lebensraums trage auch die naturnahe Bewirtschaftung des Reservats bei. "Die Beweidung durch eine Rinderherde und unsere halbwilden Konik-Pferde schafft wertvolle Strukturen, wie zum Beispiel Dunghaufen, Suhlen und unterschiedliche Vegetationsstufen. Davon profitieren neben den Weißstörchen noch viele weitere Tier- und Pflanzenarten", so Westerhof.

Google Map anzeigen

Mehr als 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten

Das rund 1.100 Hektar große WWF-Auenreservat Marchegg beherbergt mehr als 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Neben den Weißstörchen finden hier auch Seeadler, Schwarzstörche und Rotmilane wichtige Brutplätze.

"Marchegg zeigt, was langfristiger Naturschutz bewirken kann. Diesen Weg müssen wir auch andernorts stärken: Auen schützen, Flüssen mehr Raum geben und geschädigte Natur wiederherstellen", sagt Westerhof. Der WWF fordert daher eine österreichweite Renaturierungsoffensive von der Politik im Bund und in den Ländern.