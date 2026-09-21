i Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung stellte die Polizei Teile der mutmaßlichen Tatkleidung, einen E-Scooter und mehrere Schreckschusspistolen sicher. LKA NÖ Vier bewaffnete Überfälle Raub-Verdächtiger sprang bei Flucht aus Klinikfenster Ein einschlägig vorbestrafter Kremser (38) soll vier Geschäfte überfallen haben. Nach seiner Festnahme versuchte er, aus dem Krankenhaus zu flüchten. Von Victoria Carina Frühwirth 21.09.2026, 17:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier bewaffnete Raubüberfälle in Krems und Wien dürften geklärt sein. Ein 38-jähriger Österreicher aus Krems wurde festgenommen. Der einschlägig vorbestrafte Mann bestreitet die Vorwürfe.

Die Serie hatte am 28. Juli begonnen. Ein maskierter Täter betrat eine Trafik in Krems, zog einen silbernen Revolver und verlangte Bargeld. Nachdem ihm die Besitzerin einen mittleren dreistelligen Betrag ausgehändigt hatte, musste sie sich auf den Boden legen. Der Räuber flüchtete.

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Täter täuschte Einkäufe vor

Nur zwei Tage später wurde ein Drogeriemarkt in Wien-Simmering überfallen. Der Täter legte eine Packung Kaugummi auf das Förderband und täuschte damit einen Einkauf vor. Dann bedrohte er die Angestellte mit einem Revolver und erbeutete erneut mehrere Hundert Euro. Seine Flucht trat er mit einem Fahrrad an.

Nach demselben Muster schlug der Räuber laut Polizei am 3. August in einem Drogeriemarkt in Wien-Landstraße zu. Diesmal nahm er eine Mineralwasserflasche aus einem Kühlschrank und ging damit zur Kasse. Dort zog er die Waffe. Nach der Geldübergabe forderte er die Mitarbeiterin auf, mit dem Auslösen des Alarms einige Minuten zu warten.

Am 10. August wurde schließlich ein Lebensmittelgeschäft in Krems überfallen. Wieder täuschte der Täter mit einem Getränk einen Einkauf vor, ehe er den Kassier mit einem Revolver bedrohte. Diesmal erbeutete er einen mittleren vierstelligen Betrag und flüchtete mit einem E-Scooter. Verletzt wurde bei den vier Überfällen niemand, mehrere Opfer erlitten jedoch einen Schock.

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Fluchtversuch aus dem Spital

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich stellten durch Videoaufnahmen und die ähnliche Vorgehensweise einen Zusammenhang zwischen den Taten her. Der Verdacht fiel auf den 38-jährigen Kremser. Nach einer Observation wurde er am 17. August im Stadtgebiet angehalten.

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Wegen körperlicher Beschwerden musste der Verdächtige mit dem Notarzt ins Krankenhaus Krems gebracht werden. Dort sprang er laut Polizei aus einem Fenster im Erdgeschoss und versuchte zu flüchten. Beamte des Landeskriminalamtes konnten ihn stoppen.

Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung stellte die Polizei Teile der mutmaßlichen Tatkleidung, einen E-Scooter und mehrere Schreckschusspistolen sicher. Der nicht geständige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.