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Lkw-Brand auf der A21
Lkw-Brand auf der A21
FF Gießhübl und FF Brunn am Gebirge
Feuerwehr im Einsatz

Lkw geht plötzlich in Flammen auf – A21 gesperrt

Beim Knoten Steinhäusl stand aus unbekannter Ursache ein Lkw in Brand. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen an.
Niederösterreich Heute
Von Niederösterreich Heute
21.09.2026, 15:04
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Am heutigen Montagvormittag, um 10.39 Uhr, wurden die Feuerwehren Gießhübl und Brunn am Gebirge mit Sirene, Pager und App zu einem Lkw-Brand auf die A21 in Richtung Knoten Steinhäusl alarmiert.

Motorboot geht bei Bootstankstelle in Flammen auf

Noch bevor die ersten Kräfte ausgerückt waren, wurde aufgrund mehrerer Notrufe der Brand durch die Alarmzentrale bestätigt.

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Wasserversorgung mit über 15.000 Litern

"Der Atemschutztrupp des ersteintreffenden HLF Gießhübl begann sofort mit der Brandbekämpfung, während die restlichen Kräfte der beiden Feuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen und weitere Löschleitungen sowie eine Wasserversorgung mit über 15.000 Litern aufbauten", teilte die FF Gießhübl mit.

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Mehrere Trupps konnten kurze Zeit später alle offenen Flammen niederschlagen und mit den umfangreichen Nachlöscharbeiten an der Zugmaschine, den geladenen Holzplatten und der Böschung beginnen.

Autobahn komplett gesperrt

Für die Dauer der Lösch- und Bergearbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Das ausgebrannte Wrack wurde von einem Privatunternehmen geborgen. Nach über einer Stunde konnten die beiden Feuerwehren mit sieben Fahrzeugen und 24 Mitgliedern wieder einrücken.

red,21.09.2026, 15:04
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