i Das Skigebiet Unterberg Foto: ARGE Schigebiet Unterberg (Archivfoto) Naturschneeparadies Unterberg Skigebiet stellt "schweren Herzens" Betrieb ein "Schweren Herzens müssen wir, als Geschäftsführer der Schilift Unterberg GmbH das endgültige Aus für unser Schigebiet bekannt geben", heißt es. Von Erich Wessely 21.09.2026, 11:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus und vorbei! "Schweren Herzens müssen wir, als Geschäftsführer der Schilift Unterberg GmbH das endgültige Aus für unser Schigebiet bekannt geben", teilten Erich und Klaus Panzenböck und das gesamte Unterberg-Team auf der Homepage mit.

Zur Erklärung heißt es: "Nach Übernahme und Rettung des Schigebietes 2014, und jahrelangem Einsatz für den regionalen Wintersport zwingen uns die anhaltend milden Winter und der spürbare Klimawandel nun dazu, den Liftbetrieb dauerhaft einzustellen. Wir möchten uns von ganzem Herzen bei unseren treuen Stammgästen, den Partnern in der Region Pernitz-Muggendorf und unserem großartigen Team bedanken, das bis zum Schluss um jede Schneeflocke, um jeden Schitag gekämpft hat."

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Und weiter: "Über die zukünftige Nutzung des Unterberges für Schitourengeher und Schneeschuhwanderer wird an einem Konzept gearbeitet. Details dazu werden in den kommenden Wochen über die offizielle Website des Schigebietes bekannt gegeben."

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Bei Schülern sehr beliebt

Vor allem für Kinder, Familien und Schüler war das Skigebiet überaus beliebt. Wr. Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger war es ein Anliegen, das Gebiet zu fördern und gleichzeitig das Skifahren von Jugendlichen zu fördern: Für Wr. Neustädter Pflichtschüler hat es in der Vergangenheit nämlich regelmäßig die Möglichkeit gegeben, gratis Saisonkarten für das Skigebiet Unterberg zu erhalten.

Die Aktion diene auch dazu, "das Zusammengehörigkeitsgefühl schon bei unseren jungen Pflichtschülerinnen und -schüler zu steigern", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (VP). Dazu zählte auch ein Gratis-Busshuttle vom Bahnhof Wr. Neustadt zum Skigebiet.