i Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. DOKU-NÖ Unfall in Wilhelmsburg Pkw-Insassen nach Überschlag aus Auto-Wrack befreit Bei einem schweren Unfall auf der B20 in Wilhelmsburg kollidierten Sonntagabend zwei Pkw. Mehrere Insassen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Von André Wilding 21.09.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wilhelmsburg auf der Bundesstraße B20 im Bereich einer Kreuzung ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Pkw überschlagen

Durch die Wucht der Kollision überschlug sich ein Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge waren eingeschlossen und mussten von den alarmierten Feuerwehren aus den Unfallfahrzeugen befreit werden.

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Nach der Befreiung wurden die Verletzten zur Erstversorgung und weiteren medizinischen Behandlung an den Rettungsdienst des Roten Kreuzes und Samariterbundes, die Acute Community Nurse St. Pölten sowie den eingesetzten Notarzt übergeben.

B20 gesperrt

Unterstützt wurde der Rettungsdienst durch den Bezirkseinsatzleiter St. Pölten. Während der umfangreichen Einsatzarbeiten musste die B20 im Unfallbereich für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

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Nach Abschluss der medizinischen Versorgung und der polizeilichen Unfallaufnahme übernahm die Feuerwehr Wilhelmsburg die Bergung der Unfallfahrzeuge. Die beschädigten Pkw wurden geborgen und auf einem Abstellplatz sicher abgestellt.