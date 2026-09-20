i Das Spital in Mistelbach LK Mistelbach Lenker (20) schwer verletzt Ohne Führerschein unterwegs – schwerer Unfall in NÖ Schwerer Unfall im Bezirk Gänserndorf: Ein 20-Jähriger wurde bei einem Überschlag aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Von Niederösterreich Heute 20.09.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags (20. September) im Bezirk Gänserndorf ereignet. Zwei junge Männer wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am 20. September gegen 4.50 Uhr mit einem Pkw auf der Bundesstraße 49 unterwegs.

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18-Jähriger am Beifahrersitz

Der junge Mann fuhr im Gemeindegebiet von Weiden an der March in Richtung Zwerndorf. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf.

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Brisant: Wie die Polizei mitteilte, war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw schließlich von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in das angrenzende Feld und überschlug sich.

20-Jähriger aus Wagen geschleudert

Dabei wurde der 20-jährige Lenker aus dem Wagen geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Notarztwagen in das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf gebracht.

Auch der 18-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Laut Polizei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus nach Mistelbach gebracht.

Warum der Wagen von der Bundesstraße abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.