i Aufwendige Bergung nach Verkehrsunfall auf der B60 Thomas Lenger Unfall in NÖ Sojamehl-Anhänger umgestürzt – Straße Stunden gesperrt Zu einem Verkehrsunfall auf der B60 zwischen Unterwaltersdorf und Reisenberg wurde die Feuerwehr Unterwaltersdorf am Sonntagvormittag alarmiert. Von Niederösterreich Heute 20.09.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Traktor mit Anhänger, der mit Sojamehl für die Tierfütterung beladen war, war von der Fahrbahn abgekommen.

Nach ersten Informationen soll ein überholender Pkw ein Ausweichmanöver ausgelöst haben. Der Traktor geriet zunächst rechts von der Fahrbahn ab und kam anschließend über die Gegenfahrbahn auf dem gegenüberliegenden Straßenbankett zum Stillstand. Beim Versuch, das Gespann wieder auf die Fahrbahn zu lenken, dürfte der Anhänger umgestürzt sein. Das geladene Sojamehl verteilte sich teilweise auf der Straße.

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Aufwendige Bergung nach Verkehrsunfall auf der B60 i ?

Die Feuerwehr Unterwaltersdorf musste das Ladegut mithilfe eines Radladers aus dem Anhänger und von der Fahrbahn entfernen. Erst danach konnte der Anhänger vorsichtig wieder aufgerichtet werden. Abschließend reinigten die Einsatzkräfte die Straße von den Resten des Sojamehls.

Die B60 war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor.