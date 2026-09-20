Asphalt beschädigt, zweite Brücke aber früher fertig

In der Nacht von Mittwoch, 16. September, auf Donnerstag, 17. September, wurde die frisch betonierte Brücke über den Kehrbach in Peisching bei Neunkirchen von zwei Personen betreten. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Baustelle am Furtweg ordnungsgemäß mit Baustellengittern abgesperrt", teilte die Stadtgemeinde Neunkirchen in einer Aussendung mit.
Damit kam es zu Verzögerungen – die Stadtgemeinde bittet um Mithilfe.
Hingegen konnte die Brücke über den Mühlbach am Schwarzauferweg in Peisching bereits am Freitag, 18. September, wieder für den Verkehr freigegeben werden, da die Arbeiten durch die Firma Klöcher Bau früher als ursprünglich erwartet abgeschlossen werden konnten.
Um die Öffnung der Brücke zu ermöglichen, wurde ein provisorisches Geländer aufgestellt, daher gilt eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung von 5 km/h, die zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer unbedingt einzuhalten ist.
In der Kalenderwoche 41 wird es noch einmal eine kurzfristige Sperre geben, um die abschließenden Asphaltierungsarbeiten zu ermöglichen. Nach Abschluss dieser Arbeiten steht die Brücke wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Die Gesamtkosten für den Neubau der Brücke belaufen sich auf rund 95.000 Euro.
Im August musste die Fußgängerbrücke über den Mühlbach in Peisching aufgrund des schlechten Zustandes der Unterkonstruktion und des Geländers aus Sicherheitsgründen für den Fußgängerverkehr gesperrt werden.
Der Wirtschaftshof hat die alte Brücke abgetragen und entsorgt sowie anschließend die Widerlager saniert und die Anschlüsse asphaltiert. Die Firma Komenda wurde beauftragt, das Geländer und den Belag der rund sieben Meter langen und zwei Meter breiten Brücke aus Lärchenholz neu anzufertigen und zu montieren. Danach wurden vom Wirtschaftshof die Anschlussstellen des Gehsteiges asphaltiert.
Mit der Sanierung der Brücke zum Preis von rund 10.000 Euro steht künftig wieder eine sichere Verbindung für den Fußgängerverkehr zur Verfügung.