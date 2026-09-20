Starnacht aus der Wachau – "Großartige Visitenkarte"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach.
Vor der einzigartigen Kulisse von Donau, Weinterrassen und Weltkulturerbe überzeugte sie sich vor Ort und meinte: "Die Starnacht verbindet Musik, Kultur, Natur und Lebensgefühl und bringt damit all das auf die Bühne, was die Wachau und Niederösterreich auszeichnet", sagte Mikl-Leitner.
Und weiter: "Sie ist eine großartige Visitenkarte für unser Land, begeistert tausende Besucherinnen und Besucher vor Ort und erreicht über die Fernsehübertragung ein Millionenpublikum. Damit macht die Starnacht Lust auf mehr – auf mehr Musik, mehr Wachau und mehr Niederösterreich."
Auf der Bühne standen heuer unter anderem Chris Steger, Unheilig, Nino de Angelo, Josh. und Lucas Fendrich.