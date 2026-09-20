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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit dem Sänger Chris Steger.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit dem Sänger Chris Steger.
NLK Burchhart
Viele Stars waren dabei

Starnacht aus der Wachau – "Großartige Visitenkarte"

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach – mit dabei waren u.a. Unheilig und Chris Steger.
Niederösterreich Heute
Von Niederösterreich Heute
20.09.2026, 10:15
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach.

"Starnacht aus der Wachau" – diese Stars sind dabei

Vor der einzigartigen Kulisse von Donau, Weinterrassen und Weltkulturerbe überzeugte sie sich vor Ort und meinte: "Die Starnacht verbindet Musik, Kultur, Natur und Lebensgefühl und bringt damit all das auf die Bühne, was die Wachau und Niederösterreich auszeichnet", sagte Mikl-Leitner.

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Und weiter: "Sie ist eine großartige Visitenkarte für unser Land, begeistert tausende Besucherinnen und Besucher vor Ort und erreicht über die Fernsehübertragung ein Millionenpublikum. Damit macht die Starnacht Lust auf mehr – auf mehr Musik, mehr Wachau und mehr Niederösterreich."

Viele Stars dabei

Auf der Bühne standen heuer unter anderem Chris Steger, Unheilig, Nino de Angelo, Josh. und Lucas Fendrich.

red,20.09.2026, 10:15
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