i Gemeinderat Kanber Demir, Zweiter Vizebürgermeister LAbg. Rainer Spenger, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat LAbg. Philipp Gerstenmayer präsentieren "Heiße Tage – coole Kids". Stadt Wiener Neustadt/Weller Immer mehr Hitzetage Klimaanlagen für Kindergärten, Schulen in Wr. Neustadt Wiener Neustadt investiert rund 300.000 Euro in Klimaanlagen für Schulen und Kindergärten. Die ersten Projekte starten 2027. Von Victoria Carina Frühwirth 20.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer mehr Hitzetage machen Kindern und Lehrkräften zu schaffen. Wiener Neustadt reagiert nun und startet unter dem Motto "Heiße Tage – coole Kids" eine großangelegte Klima-Offensive in Kindergärten und Schulen.

Nach Möglichkeit Öko-Strom

In den kommenden zwei bis drei Jahren sollen zahlreiche städtische Bildungseinrichtungen mit Klimageräten ausgestattet werden. Wo es möglich ist, soll der dafür benötigte Strom aus Photovoltaikanlagen oder aus der städtischen Energiegemeinschaft kommen.

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"Nur wer einen kühlen Kopf bewahrt, kann unbeschwert spielen, lernen und sich konzentrieren", erklärt Bildungsstadtrat Philipp Gruber (ÖVP). Die Stadt will dabei vor allem jene Räume zuerst kühlen, die auch während der heißen Sommermonate tatsächlich genutzt werden.

Kindergärten zuerst dran

Besonders dringend ist die Lage in den 25 NÖ Landeskindergärten der Stadt. Sie bleiben auch über weite Teile des Sommers geöffnet. Für die Nachrüstung hat das Facility Management laut Stadt ein Sonderbudget von 283.500 Euro berechnet.

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Vier Standorte verfügen bereits über Klimaanlagen: Heideansiedlung, Badener Straße – Erich Sedlak, Dr. Norbert Wittmann und Am Haidbrunnen. Drei weitere Kindergärten setzen auf Lüftungsanlagen. Die restlichen Standorte sollen schrittweise Klimasplitgeräte erhalten. Vorrang haben jene Kindergärten, in denen bereits im Sommer 2027 die Ferienbetreuung stattfindet.

Auch Schulen bekommen Kühlung

Bei den Schulen setzt Wiener Neustadt auf einzelne Schwerpunktprojekte. In der Herta Firnberg Schule soll 2027 um rund 30.000 Euro eine passive Kühlung eingebaut werden.

Die Dkfm. Rudolf Scheicher Schule erhält eine klassische Klimaanlage. Dafür sind im Budget 2027 weitere 10.000 Euro vorgesehen. Dort soll im kommenden Jahr auch die Sommerferienbetreuung stattfinden.

Bis Sommer 2028 ist außerdem eine Nachrüstung der Volksschule Hans Barwitzius vorgesehen. Sie soll künftig abwechselnd mit der Scheicher-Volksschule als Standort für die Ferienbetreuung dienen.

Antwort auf Klimawandel

Die Stadtspitze sieht die Investitionen auch als Reaktion auf den Klimawandel. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Vertreter der Stadtregierung sprechen von einer Investition in eine "zukunftsfähige und krisenfeste" Infrastruktur: "Die spürbare Zunahme von Hitzetagen erfordert entschlossenes Handeln. Dieses Programm ist eine wesentliche Maßnahme zur Klimawandelanpassung und zugleich eine tiefgreifende Investition in die Zukunft unserer Stadt."

Die Bilder des Tages i ?

Parallel wollte Wiener Neustadt am 14. September eine Resolution an Bund und Land Niederösterreich beschließen. Das Ziel: Künftig soll es für Klimaanlagen und andere Kühlmaßnahmen in Bildungseinrichtungen auch Förderungen geben.