i Julia Sommerauer übernimmt den Samariterbund von Langzeit-Obmann Wilhelm Vorlaufer. Samariterbund Rabenstein Nach 15 Jahren ist Schluss Neue Chefin für den Samariterbund Rabenstein Führungswechsel in Rabenstein (St. Pölten): Julia Sommerauer übernimmt den Samariterbund von Langzeit-Obmann Wilhelm Vorlaufer. Von Victoria Carina Frühwirth 19.09.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Samariterbund Rabenstein beginnt eine neue Ära. Bei der Gruppenhauptversammlung am 4. September wurde Julia Sommerauer zur neuen Obfrau gewählt. Sie folgt auf Wilhelm Vorlaufer, der die Gruppe seit 2011 leitete.

15 Jahre lang stand Vorlaufer an der Spitze des Samariterbundes in Rabenstein. Bei der Versammlung würdigten die Mitglieder seinen langjährigen Einsatz für den Verein und die Bevölkerung in der Region.

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Auch Hannes Sauer, Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, bedankte sich beim scheidenden Obmann: "Wilhelm Vorlaufer hat den Samariterbund Rabenstein 15 Jahre lang mit großem Verantwortungsbewusstsein, viel Herz und persönlichem Einsatz geführt. Dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank und unsere höchste Anerkennung."

Ziele stehen schon fest

Gleichzeitig gratulierte Sauer der neuen Obfrau Julia Sommerauer zur Wahl und wünschte ihr sowie dem gesamten Vorstand "viel Erfolg, Kraft und Freude bei den bevorstehenden Aufgaben".

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Der neu gewählte Vorstand will nun an die bisherige Arbeit anknüpfen. Ziel ist es, den Samariterbund Rabenstein auch künftig als verlässlichen Partner für die Menschen in der Region weiterzuentwickeln.

Nach 15 Jahren unter Wilhelm Vorlaufer übernimmt damit erstmals Julia Sommerauer das Ruder beim Samariterbund Rabenstein.