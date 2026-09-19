i Beim Schul-KiJuBuTAG am 23. September im Museum Niederösterreich beschäftigen sich Mauz, Heinz Janisch, Heidi Lexe und Hubert Hladej mit dem Werk der 2018 verstorbenen Autorin. NÖ Museum Betriebs GmbH, Daniel Hinterramskogler Beliebte Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger – Buchfest zum 90er in St. Pölten In St. Pölten widmet das Kinder- und Jugendbuchfestival der Kinderbuch-Ikone zu ihrem runden Geburtstag einen eigenen Schwerpunkt. Von Victoria Carina Frühwirth 19.09.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen Österreichs steht heuer im Mittelpunkt des Kinder- und Jugendbuchfestivals KiJuBu. Anlässlich des 90. Geburtstags von Christine Nöstlinger widmet ihr das Festival einen eigenen Programmschwerpunkt.

KiJuBuTAG am 23. September

Von 8. bis 13. November wird St. Pölten wieder zur Bücherstadt. Lesungen, Workshops und Bühnenformate sollen Kindern und Jugendlichen das Werk Nöstlingers näherbringen.

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Kinder- und Jugendbuchfestival bringt Literatur nach St. Pölten i ?

Schon davor gibt es mehrere Veranstaltungen: Am 23. September steigt der KiJuBuTAG für Schulen, am 31. Oktober folgt der KiJuBuTAG für Familien.

"Nöstlinger hat Generationen geprägt"

"Christine Nöstlinger hat Generationen von Kindern und Jugendlichen geprägt und auch mein eigenes Schreiben nachhaltig beeinflusst", erklärt KiJuBu-Intendant und Kinderbuchautor Christoph Mauz. Ihre Geschichten seien "klug, humorvoll, unbequem und immer auf Augenhöhe" gewesen.

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Beim Schul-KiJuBuTAG am 23. September im Museum Niederösterreich beschäftigen sich Mauz, Heinz Janisch, Heidi Lexe und Hubert Hladej mit dem Werk der 2018 verstorbenen Autorin. Während des Festivals folgen weitere Lesungen, unter anderem mit Mauz und Landestheater-Schauspielerin Ines Schiller.

Mehr als 90 Veranstaltungen

Doch nicht nur Nöstlinger-Fans kommen auf ihre Kosten. Insgesamt sind mehr als 90 Veranstaltungen geplant. Autoren, Illustratoren und Workshop-Leiter präsentieren Bilderbücher, Kinderbuchklassiker und aktuelle Jugendromane.

Dazu kommen Workshops, Bilderbuchkinos und Bühnenformate. Auf dem Programm stehen etwa die "Lese-Entdeckungsreise", ein Workshop zur "Unendlichen Geschichte", das Akrobatikkonzert "TempoS" und das Tanztheaterstück "Fledermäuse".

Festival wächst auf zehn Standorte

2026 wächst das KiJuBu auch räumlich. Erstmals werden zehn Standorte in St. Pölten bespielt. Neu dabei ist das Stadtmuseum St. Pölten. Zu den weiteren Schauplätzen zählen unter anderem das Museum Niederösterreich, das KinderKunstLabor, das Festspielhaus, das Landestheater Niederösterreich und die Bühne im Hof.

Die Bilder des Tages i ?

Mit dem Nöstlinger-Schwerpunkt bekommt das Bücherfest heuer eine besonders prominente Hauptfigur in St. Pölten.