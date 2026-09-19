i EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger und Bürgermeister Leopold Figl EVN / Matejschek 120 neue Hausanschlüsse Um 1,8 Mio. Euro: Ausbau von Wassernetz im Bezirk Tulln Im Bezirk Tulln wird das Wasserleitungsnetz massiv erweitert. Rund fünf Kilometer neue Leitungen und 120 Hausanschlüsse sind geplant. Von Victoria Carina Frühwirth 19.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Marktgemeinde Langenrohr wird kräftig in die Trinkwasserversorgung investiert. Das örtliche Wasserleitungsnetz wird vollständig ausgebaut, bestehende Lücken werden geschlossen.

Anrainer können sich für neues Netz melden

Im Zuge der Arbeiten entstehen rund fünf Kilometer zusätzliche Versorgungsleitungen. Außerdem sollen etwa 120 neue Hausanschlüsse an das öffentliche Netz angebunden werden. Insgesamt werden rund 1,8 Millionen Euro investiert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ortsvorsteher Roland Bogner, Ortsvorsteherin Theresa Zöchbauer, EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger, Bürgermeister Leopold Figl, Gebrüder Haider Gebietsleiter Thomas Haag, EVN Wasser Projektleiter Albert Mannsberger und Netz NÖ Regionsleiter Friedrich Köck EVN / Matejschek

"Interessierte Anrainer, die einen Hausanschluss an das öffentliche Wasserleitungsnetz herstellen lassen möchten, können sich gerne an das EVN Service Center Tulln wenden", erklärt EVN-Wasser-Projektleiter Albert Mannsberger.

Versorgung für moderne Gemeinde

Bürgermeister Leopold Figl (ÖVP) sieht darin eine langfristige Investition für die Gemeinde: "Eine leistungsfähige Wasserversorgung gehört zur unverzichtbaren Basis einer modernen Gemeinde." Mit dem flächendeckenden Netz werde die Versorgung auch für kommende Generationen abgesichert.

Nicht nur Wasserleitungen werden erneuert. Im Zuge der Bauarbeiten saniert die Netz NÖ auch einige hundert Meter Stromleitungen, gleichzeitig werden Glasfaserkabel verlegt. Damit sollen mehrere Infrastrukturprojekte gebündelt und zusätzliche Baustellen vermieden werden.

Immer mehr Strom gebraucht

Hintergrund ist auch der steigende Strombedarf durch Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität. Laut Netz NÖ sollen deshalb zusätzliche Kapazitäten für neue Anwendungen und erneuerbare Energie geschaffen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Für Langenrohr bedeutet der Ausbau gleich drei Verbesserungen auf einmal: neue Wasserleitungen, ein stärkeres Stromnetz und zusätzliche Glasfaserleitungen.