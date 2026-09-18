i Michéle Fleischer (Betriebsleiterin der Fossilienwelt), 100.000 Besucherfamilie: Konstantin Karner und Tochter Josefina, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Filzwieser Ausflugsziel im Weinviertel Fossilienwelt knackt 100.000-Besucher-Marke Seit der Neueröffnung im März 2025 strömten bereits 100.000 Gäste in die Fossilienwelt Weinviertel in Stetten (Korneuburg). Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein riesiger Meilenstein für ein beliebtes Familien-Ausflugsziel in Niederösterreich: Die Fossilienwelt Weinviertel in Stetten (Bezirk Korneuburg) hat seit ihrer Neueröffnung im März 2025 bereits 100.000 Besucher angelockt.

Kleine Josefina war 100.000 Besucherin

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) gratulierte dem Team gemeinsam mit dem Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp (VP) und ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Michéle Fleischer (Betriebsleiterin der Fossilienwelt), 100.000 Besucherfamilie: Konstantin Karner und Tochter Josefina, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Christian Lang (Pächter der Fossilienwelt) NLK Filzwieser

"100.000 Besucher seit der Neueröffnung sind ein großer Erfolg. Die Fossilienwelt macht die Erdgeschichte unserer Heimat auf spannende Weise erlebbar", erklärte Mikl-Leitner. Das Ausflugsziel verbinde Wissen und Erlebnis und biete viel für die ganze Familie.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Besucher suchen hier nach Fossilien

In der Fossilienwelt können Gäste tief in die Erdgeschichte des Weinviertels eintauchen. Neben einer interaktiven Ausstellung warten unter anderem eine Riesenschneckenrutsche, ein Wasserspielplatz und die Möglichkeit, selbst nach Fossilien zu suchen.

Auch Geschäftsführer Christian Lang freut sich über den Besucheransturm: "Die positive Entwicklung zeigt, dass die Fossilienwelt Weinviertel bei Familien und Ausflugsgästen großen Anklang findet."

Kleine Josefina war 100.000 Besucherin

Besonders freuen durfte sich Familie Karner. Konstantin Karner besuchte die Fossilienwelt gemeinsam mit seiner Tochter Josefina und knackte dabei die Marke von 100.000 Gästen. "Es gibt hier für Groß und Klein viel zu entdecken. Wir haben spannende Einblicke in die Erdgeschichte erhalten und einen schönen Tag miteinander verbracht", erzählt der Vater.

Die Bilder des Tages i ?

Unterstützt wird das Ausflugsziel auch über die ecoplus-Regionalförderung des Landes Niederösterreich. Damit sollen Investitionen in touristische Infrastruktur und die regionale Wirtschaft gestärkt werden.