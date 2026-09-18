Fossilienwelt knackt 100.000-Besucher-Marke

Ein riesiger Meilenstein für ein beliebtes Familien-Ausflugsziel in Niederösterreich: Die Fossilienwelt Weinviertel in Stetten (Bezirk Korneuburg) hat seit ihrer Neueröffnung im März 2025 bereits 100.000 Besucher angelockt.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) gratulierte dem Team gemeinsam mit dem Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp (VP) und ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt.
"100.000 Besucher seit der Neueröffnung sind ein großer Erfolg. Die Fossilienwelt macht die Erdgeschichte unserer Heimat auf spannende Weise erlebbar", erklärte Mikl-Leitner. Das Ausflugsziel verbinde Wissen und Erlebnis und biete viel für die ganze Familie.
In der Fossilienwelt können Gäste tief in die Erdgeschichte des Weinviertels eintauchen. Neben einer interaktiven Ausstellung warten unter anderem eine Riesenschneckenrutsche, ein Wasserspielplatz und die Möglichkeit, selbst nach Fossilien zu suchen.
Auch Geschäftsführer Christian Lang freut sich über den Besucheransturm: "Die positive Entwicklung zeigt, dass die Fossilienwelt Weinviertel bei Familien und Ausflugsgästen großen Anklang findet."
Besonders freuen durfte sich Familie Karner. Konstantin Karner besuchte die Fossilienwelt gemeinsam mit seiner Tochter Josefina und knackte dabei die Marke von 100.000 Gästen. "Es gibt hier für Groß und Klein viel zu entdecken. Wir haben spannende Einblicke in die Erdgeschichte erhalten und einen schönen Tag miteinander verbracht", erzählt der Vater.
Unterstützt wird das Ausflugsziel auch über die ecoplus-Regionalförderung des Landes Niederösterreich. Damit sollen Investitionen in touristische Infrastruktur und die regionale Wirtschaft gestärkt werden.