i Im Bereich einer Fahrbahnkuppe wollte die Frau mit ihrem Auto einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen. FF Großglobnitz Autounfall mit drei Fahrzeugen Überholmanöver endet mit schwerem Frontalcrash Bei einem Überholmanöver auf der LB 36 bei Zwettl krachten zwei Autos frontal zusammen. Beide Lenkerinnen wurden verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Überholmanöver hat am Donnerstagabend, 17. September, im Bezirk Zwettl mit einem schweren Verkehrsunfall geendet. Gegen 17.25 Uhr war eine 63-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya auf der Zwettler Straße von Zwettl in Richtung Vitis unterwegs.

Frontalkollision mit Pkw

Im Bereich einer Fahrbahnkuppe wollte die Frau mit ihrem Auto einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen. Dabei dürfte sie einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

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Am Steuer dieses Wagens saß eine 39-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya. Es kam zu einer heftigen Frontalkollision. Zusätzlich streifte eines der Fahrzeuge den Anhänger des Sattelzuges.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Straße geschleudert und kamen in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Zwei Verletzte nach Crash

Die 63-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 ins Uniklinikum Krems geflogen. Die 39-Jährige wurde ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Zwettl gebracht.

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Der 46-jährige tschechische Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Vitis mittels Kranfahrzeug musste die Straße bis 18.45 Uhr komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall standen auch die Feuerwehren Großglobnitz und Großhaslau im Einsatz.