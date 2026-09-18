Oldtimer-Genusstour rollt durch Klosterneuburg

Wer Wein, gutes Essen und historische Fahrzeuge mag, kommt am 26. September in Klosterneuburg voll auf seine Kosten. Eine rund sechs- bis siebenstündige Genusstour führt mit dem Oldtimer zu vier ausgewählten Stationen in der Region.
Los geht es um 12 Uhr beim Bahnhof Klosterneuburg-Weidling. Erster Stopp ist das Stift Klosterneuburg. Dort geht es tief hinunter: Drei Stockwerke unter der Erde erstreckt sich der mehr als 2.000 Quadratmeter große barocke Weinkeller des Stiftsweinguts.
Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer mehr über die Geschichte des Kellers und sein rund 300 Jahre altes natürliches Lüftungssystem. Danach werden zwei ausgewählte Weine und Schmankerl aus der hauseigenen Manufaktur verkostet.
Danach geht es zum Weingut Kerbl. Zwischen den Klosterneuburger Weingärten warten ausgezeichnete Weine, klassische Heurigenschmankerl und ein Blick auf das Stift. Die dritte Station führt die Gäste nach Maria Gugging. Im Waldhof stehen österreichische Wirtshauskultur, regionale Produkte und saisonale Küche auf dem Programm.
Zum Abschluss geht es zum Weingut Ubl-Doschek. Dort warten Dessert und Bio-Wein. Dazu gibt es einen weiten Blick über die Weinberge, die Donau und bis nach Wien.
"Mit dieser Tour möchten wir Klosterneuburg von seiner genussvollsten Seite zeigen. Die besondere Verbindung aus Wein, Kulinarik, Geschichte und Landschaft macht die Region einzigartig", sagt Veranstalter Thomas Lenger von Genuss & Reisen. Der Oldtimer sei dabei mehr als nur ein Transportmittel: "Schon die Fahrt selbst wird Teil des Erlebnisses."
Die Tour wird von Genuss & Reisen gemeinsam mit Wienerwald Tourismus und dem Stadtmarketing Klosterneuburg veranstaltet. Die Teilnahme kostet 149 Euro pro Person. Laut Veranstalter sind nur noch wenige Restplätze verfügbar auf der Website von Genuss & Reisen.