i Veranstalter Thomas Lenger, LH Johanna Mikl-Leitner und Busunternehmer David Wunderl Thomas Lenger / Monatsrevue Weingüter, Stiftskeller Oldtimer-Genusstour rollt durch Klosterneuburg Am 26. September geht es mit dem Oldtimer durch Klosterneuburg. Vier Stopps bieten Wein, Schmankerl und jede Menge Aussicht. Von Victoria Carina Frühwirth 18.09.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Wein, gutes Essen und historische Fahrzeuge mag, kommt am 26. September in Klosterneuburg voll auf seine Kosten. Eine rund sechs- bis siebenstündige Genusstour führt mit dem Oldtimer zu vier ausgewählten Stationen in der Region.

Historischer Weinkeller

Los geht es um 12 Uhr beim Bahnhof Klosterneuburg-Weidling. Erster Stopp ist das Stift Klosterneuburg. Dort geht es tief hinunter: Drei Stockwerke unter der Erde erstreckt sich der mehr als 2.000 Quadratmeter große barocke Weinkeller des Stiftsweinguts.

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Oldtimer-Genusstour in Klosterneuburg i ?

Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer mehr über die Geschichte des Kellers und sein rund 300 Jahre altes natürliches Lüftungssystem. Danach werden zwei ausgewählte Weine und Schmankerl aus der hauseigenen Manufaktur verkostet.

Weiter geht es zum Heurigen

Danach geht es zum Weingut Kerbl. Zwischen den Klosterneuburger Weingärten warten ausgezeichnete Weine, klassische Heurigenschmankerl und ein Blick auf das Stift. Die dritte Station führt die Gäste nach Maria Gugging. Im Waldhof stehen österreichische Wirtshauskultur, regionale Produkte und saisonale Küche auf dem Programm.

Zum Abschluss geht es zum Weingut Ubl-Doschek. Dort warten Dessert und Bio-Wein. Dazu gibt es einen weiten Blick über die Weinberge, die Donau und bis nach Wien.

Wenige Restplätze verfügbar

"Mit dieser Tour möchten wir Klosterneuburg von seiner genussvollsten Seite zeigen. Die besondere Verbindung aus Wein, Kulinarik, Geschichte und Landschaft macht die Region einzigartig", sagt Veranstalter Thomas Lenger von Genuss & Reisen. Der Oldtimer sei dabei mehr als nur ein Transportmittel: "Schon die Fahrt selbst wird Teil des Erlebnisses."

Die Bilder des Tages i ?

Die Tour wird von Genuss & Reisen gemeinsam mit Wienerwald Tourismus und dem Stadtmarketing Klosterneuburg veranstaltet. Die Teilnahme kostet 149 Euro pro Person. Laut Veranstalter sind nur noch wenige Restplätze verfügbar auf der Website von Genuss & Reisen.